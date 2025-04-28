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Мишустин примет участие в марафоне "Знание. Первые"

Мишустин примет участие в марафоне "Знание. Первые" - 28.04.2025, ПРАЙМ

Мишустин примет участие в марафоне "Знание. Первые"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник в Москве примет участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T00:19+0300

2025-04-28T00:19+0300

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник в Москве примет участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Тема выступления Мишустина - "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России". Глава правительства также ответит на вопросы слушателей лекции. Трансляция выступления будет идти на канале "Россия 24", а также на официальных ресурсах правительства в интернете. Марафон "Знание. Первые" будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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