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Мишустин примет участие в марафоне "Знание. Первые"
Мишустин примет участие в марафоне "Знание. Первые" - 28.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин примет участие в марафоне "Знание. Первые"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник в Москве примет участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T00:19+0300
2025-04-28T00:19+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник в Москве примет участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
Тема выступления Мишустина - "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России".
Глава правительства также ответит на вопросы слушателей лекции.
Трансляция выступления будет идти на канале "Россия 24", а также на официальных ресурсах правительства в интернете.
Марафон "Знание. Первые" будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.
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россия, общество , москва, рф, казань, михаил мишустин
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, КАЗАНЬ, Михаил Мишустин
Мишустин примет участие в марафоне "Знание. Первые"
Мишустин примет участие в марафоне "Знание. Первые" общества "Знание"
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник в Москве примет участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
Тема выступления Мишустина - "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России".
Глава правительства также ответит на вопросы слушателей лекции.
Трансляция выступления будет идти на канале "Россия 24", а также на официальных ресурсах правительства в интернете.
Марафон "Знание. Первые" будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.