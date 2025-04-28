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Мишустин рассказал о технологических решениях военных лет
Мишустин рассказал о технологических решениях военных лет - 28.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о технологических решениях военных лет
Технологические решения военных лет заложили основу для современных промышленных отраслей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T12:45+0300
2025-04-28T12:45+0300
2025-04-28T12:46+0300
россия
промышленность
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Технологические решения военных лет заложили основу для современных промышленных отраслей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "За время войны создано было огромное число технологий. Это дало импульс стране на десятилетия вперед. Многие достижения заложили основу для современных промышленных отраслей," - сказал Мишустин, выступая на лекции в рамках федерального просветительского марафона общества "Знание", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом контексте Мишустин отметил производство сплавов и лекарственных препаратов, работу в ракето- и самолетостроении, в атомном секторе. Глава кабмина назвал срочный серийный выпуск "Катюш", которые сыграли значительную роль в боях против немецко-фашистских захватчиков, развитие зенитных, крылатых и баллистических ракет, которые впоследствии стали основой для межконтинентальных, затем – и для всей советской космонавтики. Кроме этого, Мишустин упомянул решения в области самолетостроения, которые впоследствии подстегнули развитие послевоенной гражданской авиации, успехи в сфере металлургии, в том числе разработку легированной стали с повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии, широкое использование композиционных материалов и другие.
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россия, промышленность, михаил мишустин
РОССИЯ, Промышленность, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о технологических решениях военных лет
Мишустин: технологии военных лет заложили основу для современной промышленности
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Технологические решения военных лет заложили основу для современных промышленных отраслей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"За время войны создано было огромное число технологий. Это дало импульс стране на десятилетия вперед. Многие достижения заложили основу для современных промышленных отраслей," - сказал Мишустин, выступая на лекции в рамках федерального просветительского марафона общества "Знание", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В этом контексте Мишустин отметил производство сплавов и лекарственных препаратов, работу в ракето- и самолетостроении, в атомном секторе.
Глава кабмина назвал срочный серийный выпуск "Катюш", которые сыграли значительную роль в боях против немецко-фашистских захватчиков, развитие зенитных, крылатых и баллистических ракет, которые впоследствии стали основой для межконтинентальных, затем – и для всей советской космонавтики.
Кроме этого, Мишустин упомянул решения в области самолетостроения, которые впоследствии подстегнули развитие послевоенной гражданской авиации, успехи в сфере металлургии, в том числе разработку легированной стали с повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии, широкое использование композиционных материалов и другие.
Мишустин распорядился выделить средства на помощь жителям Курской области