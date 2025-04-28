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Россия планирует к 2030 году снизить долю импорта химической продукции - 28.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия планирует к 2030 году снизить долю импорта химической продукции
Россия планирует к 2030 году снизить долю импорта химической продукции - 28.04.2025, ПРАЙМ
Россия планирует к 2030 году снизить долю импорта химической продукции
Россия планирует к 2030 году существенно снизить долю импорта химической и значимой биотехнологической продукции, редких и редкоземельных металлов, заявил... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T13:07+0300
2025-04-28T13:08+0300
экономика
россия
казань
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия планирует к 2030 году существенно снизить долю импорта химической и значимой биотехнологической продукции, редких и редкоземельных металлов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства в понедельник выступает с лекцией на тему "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". "Всего создадим более трех десятков критически важных технологий и технологических цепочек. Для выпуска порядка более чем 700 значимых продуктов. Чтобы к 2030 году существенно снизить долю импорта химической, ну и значимой биотехнологической продукции, редких и редкоземельных металлов", - сказал Мишустин в ходе своего выступления. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона проходят на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, казань, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, КАЗАНЬ, Михаил Мишустин
13:07 28.04.2025 (обновлено: 13:08 28.04.2025)
 
Россия планирует к 2030 году снизить долю импорта химической продукции

Мишустин: Россия планирует к 2030 году снизить долю импорта химической продукции

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
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© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия планирует к 2030 году существенно снизить долю импорта химической и значимой биотехнологической продукции, редких и редкоземельных металлов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в понедельник выступает с лекцией на тему "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
"Всего создадим более трех десятков критически важных технологий и технологических цепочек. Для выпуска порядка более чем 700 значимых продуктов. Чтобы к 2030 году существенно снизить долю импорта химической, ну и значимой биотехнологической продукции, редких и редкоземельных металлов", - сказал Мишустин в ходе своего выступления.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона проходят на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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