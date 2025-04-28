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Мишустин заявил, что Россия стоит на пороге новой эпохи в экономике

Мишустин заявил, что Россия стоит на пороге новой эпохи в экономике - 28.04.2025, ПРАЙМ

Мишустин заявил, что Россия стоит на пороге новой эпохи в экономике

Россия стоит на пороге новой эпохи, в которой технологические инновации преобразуют экономику и поменяют привычный уклад, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T13:19+0300

2025-04-28T13:19+0300

2025-04-28T13:19+0300

экономика

россия

москва

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия стоит на пороге новой эпохи, в которой технологические инновации преобразуют экономику и поменяют привычный уклад, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Без преувеличения можно сказать, что мы стоим на пороге новой эпохи, в которой новые материалы, новая химия, роботы, биотехнологии, искусственный интеллект – преобразуют нашу экономику, медицину и образование. Поменяют они и привычный уклад жизни", - рассказал Мишустин. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

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