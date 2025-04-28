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Мишустин заявил, что Россия стоит на пороге новой эпохи в экономике
Мишустин заявил, что Россия стоит на пороге новой эпохи в экономике - 28.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин заявил, что Россия стоит на пороге новой эпохи в экономике
Россия стоит на пороге новой эпохи, в которой технологические инновации преобразуют экономику и поменяют привычный уклад, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T13:19+0300
2025-04-28T13:19+0300
2025-04-28T13:19+0300
экономика
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия стоит на пороге новой эпохи, в которой технологические инновации преобразуют экономику и поменяют привычный уклад, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Без преувеличения можно сказать, что мы стоим на пороге новой эпохи, в которой новые материалы, новая химия, роботы, биотехнологии, искусственный интеллект – преобразуют нашу экономику, медицину и образование. Поменяют они и привычный уклад жизни", - рассказал Мишустин. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, москва, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
Мишустин заявил, что Россия стоит на пороге новой эпохи в экономике
Мишустин: инновации преобразуют экономику и поменяют привычный уклад жизни
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия стоит на пороге новой эпохи, в которой технологические инновации преобразуют экономику и поменяют привычный уклад, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
"Без преувеличения можно сказать, что мы стоим на пороге новой эпохи, в которой новые материалы, новая химия, роботы, биотехнологии, искусственный интеллект – преобразуют нашу экономику, медицину и образование. Поменяют они и привычный уклад жизни", - рассказал Мишустин.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Россия находится в четверке крупнейших экономик мира, заявил Мишустин