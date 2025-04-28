Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин призвал развивать солнечную и ветряную энергетику - 28.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250428/mishustin-857085225.html
Мишустин призвал развивать солнечную и ветряную энергетику
Мишустин призвал развивать солнечную и ветряную энергетику - 28.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал развивать солнечную и ветряную энергетику
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости развивать в РФ солнечную и ветряную энергетику для развития ТЭК. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T13:21+0300
2025-04-28T13:21+0300
энергетика
россия
михаил мишустин
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/84214/17/842141775_0:200:2931:1848_1920x0_80_0_0_28d692a5374773d4f442ca69c04e0e17.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости развивать в РФ солнечную и ветряную энергетику для развития ТЭК. Глава правительства в понедельник выступает с лекцией на тему "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". "Еще один национальный проект – это "Новые атомные и энергетические технологии". У России традиционно сильные позиции в атомном секторе. И чтобы их сохранить, конечно, нужно совершенствовать имеющиеся компетенции. Развивать новые – как в традиционных ТЭК-отраслях, так и в экологически чистых – это солнечная и ветровая энергетика, в системах накопления электроэнергии, в атомных технологиях", - сказал Мишустин. Премьер-министр подчеркнул, что активно строятся предприятия по производству газовых турбин, отдельных их компонентов: преобразователи, разъединители, контакторы, переключатели и другие. Он отметил, что налаживается выпуск теплообменного и динамического оборудования, терминальных стендеров, а также возводятся несколько фабрик по созданию литий-ионных батарей. "Госкорпорация "Росатом" в постоянном режиме разрабатывает новые типы атомных электростанций – большой мощности с реакторами на быстрых нейтронах, если вы слышали об этом, замыканием ядерного топливного цикла, средней мощности с повышенным коэффициентом воспроизводства топлива. А также – малой мощности, которые нужны на труднодоступных территориях", - добавил Мишустин. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://1prime.ru/20250428/mishustin-857085064.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84214/17/842141775_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_dd98e7d2267f4f7b6b4e15dd492e3594.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, михаил мишустин, росатом
Энергетика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Росатом
13:21 28.04.2025
 
Мишустин призвал развивать солнечную и ветряную энергетику

Мишустин призвал развивать солнечную и ветряную энергетику для развития ТЭК

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости развивать в РФ солнечную и ветряную энергетику для развития ТЭК.
Глава правительства в понедельник выступает с лекцией на тему "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
"Еще один национальный проект – это "Новые атомные и энергетические технологии". У России традиционно сильные позиции в атомном секторе. И чтобы их сохранить, конечно, нужно совершенствовать имеющиеся компетенции. Развивать новые – как в традиционных ТЭК-отраслях, так и в экологически чистых – это солнечная и ветровая энергетика, в системах накопления электроэнергии, в атомных технологиях", - сказал Мишустин.
Премьер-министр подчеркнул, что активно строятся предприятия по производству газовых турбин, отдельных их компонентов: преобразователи, разъединители, контакторы, переключатели и другие. Он отметил, что налаживается выпуск теплообменного и динамического оборудования, терминальных стендеров, а также возводятся несколько фабрик по созданию литий-ионных батарей.
"Госкорпорация "Росатом" в постоянном режиме разрабатывает новые типы атомных электростанций – большой мощности с реакторами на быстрых нейтронах, если вы слышали об этом, замыканием ядерного топливного цикла, средней мощности с повышенным коэффициентом воспроизводства топлива. А также – малой мощности, которые нужны на труднодоступных территориях", - добавил Мишустин.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
Мишустин заявил, что Россия стоит на пороге новой эпохи в экономике
13:19
 
ЭнергетикаРОССИЯМихаил МишустинРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала