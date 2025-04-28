https://1prime.ru/20250428/mishustin-857085225.html

Мишустин призвал развивать солнечную и ветряную энергетику

Мишустин призвал развивать солнечную и ветряную энергетику - 28.04.2025, ПРАЙМ

Мишустин призвал развивать солнечную и ветряную энергетику

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости развивать в РФ солнечную и ветряную энергетику для развития ТЭК. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T13:21+0300

2025-04-28T13:21+0300

2025-04-28T13:21+0300

энергетика

россия

михаил мишустин

росатом

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости развивать в РФ солнечную и ветряную энергетику для развития ТЭК. Глава правительства в понедельник выступает с лекцией на тему "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". "Еще один национальный проект – это "Новые атомные и энергетические технологии". У России традиционно сильные позиции в атомном секторе. И чтобы их сохранить, конечно, нужно совершенствовать имеющиеся компетенции. Развивать новые – как в традиционных ТЭК-отраслях, так и в экологически чистых – это солнечная и ветровая энергетика, в системах накопления электроэнергии, в атомных технологиях", - сказал Мишустин. Премьер-министр подчеркнул, что активно строятся предприятия по производству газовых турбин, отдельных их компонентов: преобразователи, разъединители, контакторы, переключатели и другие. Он отметил, что налаживается выпуск теплообменного и динамического оборудования, терминальных стендеров, а также возводятся несколько фабрик по созданию литий-ионных батарей. "Госкорпорация "Росатом" в постоянном режиме разрабатывает новые типы атомных электростанций – большой мощности с реакторами на быстрых нейтронах, если вы слышали об этом, замыканием ядерного топливного цикла, средней мощности с повышенным коэффициентом воспроизводства топлива. А также – малой мощности, которые нужны на труднодоступных территориях", - добавил Мишустин. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://1prime.ru/20250428/mishustin-857085064.html

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россия, михаил мишустин, росатом