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Рост ВВП России больше, чем в среднем у развитых стран, заявил Мишустин
Рост ВВП России больше, чем в среднем у развитых стран, заявил Мишустин - 28.04.2025, ПРАЙМ
Рост ВВП России больше, чем в среднем у развитых стран, заявил Мишустин
Рост валового внутреннего продукта РФ превышает 4%, что существенно больше, чем в среднем у развитых стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T13:44+0300
2025-04-28T13:44+0300
2025-04-28T13:44+0300
россия
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Рост валового внутреннего продукта РФ превышает 4%, что существенно больше, чем в среднем у развитых стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Рост валового внутреннего продукта превышает 4% у нас, он существенно больше, чем в среднем у развитых стран", - сказал Мишустин. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, михаил мишустин, ввп
РОССИЯ, Михаил Мишустин, ВВП
Рост ВВП России больше, чем в среднем у развитых стран, заявил Мишустин
Мишустин: рост валового внутреннего продукта России превышает 4%
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Рост валового внутреннего продукта РФ превышает 4%, что существенно больше, чем в среднем у развитых стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
"Рост валового внутреннего продукта превышает 4% у нас, он существенно больше, чем в среднем у развитых стран", - сказал Мишустин.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Мишустин призвал развивать солнечную и ветряную энергетику