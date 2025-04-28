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Рост ВВП России больше, чем в среднем у развитых стран, заявил Мишустин

Рост ВВП России больше, чем в среднем у развитых стран, заявил Мишустин - 28.04.2025, ПРАЙМ

Рост ВВП России больше, чем в среднем у развитых стран, заявил Мишустин

Рост валового внутреннего продукта РФ превышает 4%, что существенно больше, чем в среднем у развитых стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T13:44+0300

2025-04-28T13:44+0300

2025-04-28T13:44+0300

россия

михаил мишустин

ввп

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Рост валового внутреннего продукта РФ превышает 4%, что существенно больше, чем в среднем у развитых стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Рост валового внутреннего продукта превышает 4% у нас, он существенно больше, чем в среднем у развитых стран", - сказал Мишустин. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://1prime.ru/20250428/mishustin-857085225.html

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россия, михаил мишустин, ввп