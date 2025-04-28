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Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям ВТБ
Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям ВТБ - 28.04.2025, ПРАЙМ
Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям ВТБ
Московская биржа проводит дискретный аукцион по сильно дорожающим акциями ВТБ, следует из сообщения торговой площадки. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T14:16+0300
2025-04-28T14:16+0300
2025-04-28T14:16+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по сильно дорожающим акциями ВТБ, следует из сообщения торговой площадки. "По состоянию на 14.05 текущая цена составила 106,98 рубля (Отклонение – 22,97%). Произошло повышение на 20% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (87 рублей). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 14.09. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом. Окончание ДА и возобновление торгов в 14.39", - говорится в сообщении. Набсовет ВТБ ранее в понедельник рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 25,58 рубля на обыкновенную акцию.
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рынки, акции, торги, втб, мосбиржа
Рынки, Акции, Торги, ВТБ, Мосбиржа
Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям ВТБ
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по сильно дорожающим акциям ВТБ
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по сильно дорожающим акциями ВТБ, следует из сообщения торговой площадки.
"По состоянию на 14.05 текущая цена составила 106,98 рубля (Отклонение – 22,97%). Произошло повышение на 20% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (87 рублей). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 14.09. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом. Окончание ДА и возобновление торгов в 14.39", - говорится в сообщении.
Набсовет ВТБ ранее в понедельник рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 25,58 рубля на обыкновенную акцию.
Цена акций ВТБ выросла более чем на 20%, достигнув к максимума июля