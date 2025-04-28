Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям ВТБ - 28.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250428/mosbirzha-857088116.html
Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям ВТБ
Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям ВТБ - 28.04.2025, ПРАЙМ
Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям ВТБ
Московская биржа проводит дискретный аукцион по сильно дорожающим акциями ВТБ, следует из сообщения торговой площадки. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T14:16+0300
2025-04-28T14:16+0300
рынки
акции
торги
втб
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по сильно дорожающим акциями ВТБ, следует из сообщения торговой площадки. "По состоянию на 14.05 текущая цена составила 106,98 рубля (Отклонение – 22,97%). Произошло повышение на 20% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (87 рублей). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 14.09. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом. Окончание ДА и возобновление торгов в 14.39", - говорится в сообщении. Набсовет ВТБ ранее в понедельник рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 25,58 рубля на обыкновенную акцию.
https://1prime.ru/20250428/vtb-857087909.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b66cd25127fbad4f643627c4174dac53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, акции, торги, втб, мосбиржа
Рынки, Акции, Торги, ВТБ, Мосбиржа
14:16 28.04.2025
 
Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям ВТБ

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по сильно дорожающим акциям ВТБ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по сильно дорожающим акциями ВТБ, следует из сообщения торговой площадки.
"По состоянию на 14.05 текущая цена составила 106,98 рубля (Отклонение – 22,97%). Произошло повышение на 20% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (87 рублей). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 14.09. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом. Окончание ДА и возобновление торгов в 14.39", - говорится в сообщении.
Набсовет ВТБ ранее в понедельник рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 25,58 рубля на обыкновенную акцию.
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
Цена акций ВТБ выросла более чем на 20%, достигнув к максимума июля
14:11
 
РынкиАкцииТоргиВТБМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала