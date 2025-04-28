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Мосбиржа дала доступ к внебиржевым сделкам со 127 иностранными акциями

Мосбиржа дала доступ к внебиржевым сделкам со 127 иностранными акциями - 28.04.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа дала доступ к внебиржевым сделкам со 127 иностранными акциями

Московская биржа с понедельника дала доступ к внебиржевым сделкам со 127 иностранными акциями, рассказали РИА Новости в пресс-службе биржи. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T19:37+0300

2025-04-28T19:37+0300

2025-04-28T19:37+0300

экономика

нрд

мосбиржа

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Московская биржа с понедельника дала доступ к внебиржевым сделкам со 127 иностранными акциями, рассказали РИА Новости в пресс-службе биржи. "С понедельника в сервисе ОТС (сервис внебиржевых сделок - ред.) с центральным контрагентом предоставлена техническая возможность заключения внебиржевых сделок со 127 иностранными бумагами, учитываемыми в НРД (Национальном расчетном депозитарии, входит в группу Московская биржа - ред.). Сделки купли/продажи доступны квалифицированным инвесторами, неквалифицированные инвесторы могут заключать только сделки продажи", - говорится в заявлении пресс-службы. О начале торгов во внебиржевом контуре некоторых ценных иностранных бумаг также сообщила и пресс-служба ВТБ. Банк отмечает, что расчеты по сделкам буду проводиться только в рублях, а купить иностранные акции смогут только квалифицированные инвесторы, в то время как продать смогут все. Доступными, в частности, станут акции Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, NVIDIA, Coca-Cola. Ранее возможность совершать сделки с акциями иностранных компаний внутри собственной инфраструктуры предоставляли "Т-Инвестиции", которые 19 декабря начали внебиржевую торговлю заблокированными из-за санкций в НРД иностранными акциями. Евросоюз в начале июня 2022 года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта 2022 года, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

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нрд, мосбиржа