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В Москве мошенники обманули около 17 пенсионеров - 28.04.2025, ПРАЙМ
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В Москве мошенники обманули около 17 пенсионеров
В Москве мошенники обманули около 17 пенсионеров - 28.04.2025, ПРАЙМ
В Москве мошенники обманули около 17 пенсионеров
Мошенники обходили столичные квартиры и выискивали пенсионеров, убеждая их в необходимости установки оборудования для защиты от перепадов напряжения, за свою... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T11:51+0300
2025-04-28T11:51+0300
мошенничество
общество
россия
москва
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Мошенники обходили столичные квартиры и выискивали пенсионеров, убеждая их в необходимости установки оборудования для защиты от перепадов напряжения, за свою работу они брали от 10 до 80 тысяч рублей, обмануто порядка 17 пенсионеров, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Криминальную схему, связанную с хищением денежных средств у пенсионеров под видом установки оборудования для защиты от перепадов электрического напряжения, пресекли мои коллеги из отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве", - написала Волк в Telegram-канале. Следствие предварительно установило, что мошенники совершали поквартирные обходы в жилых домах и выявляли пенсионеров. Затем они предъявляли удостоверения, которые были похожи на документы известной региональной организации, и предлагали им свои услуги. В ходе беседы аферисты рассказывали о случаях, когда бытовая техника сгорала из-за перепадов напряжения в электросети, что приводило к пожарам и человеческим жертвам. Введенные в заблуждение граждане соглашались на установку защитного оборудования, хотя в этом не было необходимости. Стоимость работ варьировалась от 10 до 80 тысяч рублей. Таким образом фигуранты обманули порядка 17 пенсионеров. Следователем возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемых на территории столицы. В ходе обысков в офисе, который находился на улице Александра Солженицына, и по адресам проживания сообщников обнаружены и изъяты специальная одежда, удостоверения работников, электрическое оборудование, банковские карты. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские продолжают устанавливать все эпизоды противоправной деятельности и ее возможных соучастников, заключили в ведомстве.
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общество , россия, москва, мвд
Мошенничество, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, МВД
11:51 28.04.2025
 
В Москве мошенники обманули около 17 пенсионеров

МВД: мошенники обманывали пенсионеров под видом установки защитного оборудования

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Мошенники обходили столичные квартиры и выискивали пенсионеров, убеждая их в необходимости установки оборудования для защиты от перепадов напряжения, за свою работу они брали от 10 до 80 тысяч рублей, обмануто порядка 17 пенсионеров, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Криминальную схему, связанную с хищением денежных средств у пенсионеров под видом установки оборудования для защиты от перепадов электрического напряжения, пресекли мои коллеги из отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве", - написала Волк в Telegram-канале.
Следствие предварительно установило, что мошенники совершали поквартирные обходы в жилых домах и выявляли пенсионеров. Затем они предъявляли удостоверения, которые были похожи на документы известной региональной организации, и предлагали им свои услуги. В ходе беседы аферисты рассказывали о случаях, когда бытовая техника сгорала из-за перепадов напряжения в электросети, что приводило к пожарам и человеческим жертвам. Введенные в заблуждение граждане соглашались на установку защитного оборудования, хотя в этом не было необходимости. Стоимость работ варьировалась от 10 до 80 тысяч рублей. Таким образом фигуранты обманули порядка 17 пенсионеров.
Следователем возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемых на территории столицы. В ходе обысков в офисе, который находился на улице Александра Солженицына, и по адресам проживания сообщников обнаружены и изъяты специальная одежда, удостоверения работников, электрическое оборудование, банковские карты.
Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские продолжают устанавливать все эпизоды противоправной деятельности и ее возможных соучастников, заключили в ведомстве.
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МошенничествоОбществоРОССИЯМОСКВАМВД
 
 
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