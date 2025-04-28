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Москва вошла в пятерку городов мира с самым дорогим элитным жильем

Москва вошла в пятерку городов мира с самым дорогим элитным жильем - 28.04.2025, ПРАЙМ

Москва вошла в пятерку городов мира с самым дорогим элитным жильем

Москва к концу марта вошла в пятерку городов мира с самым дорогим первичным элитным жильем: средняя цена квадратного метра такой недвижимости в российской... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T12:39+0300

2025-04-28T12:39+0300

2025-04-28T12:39+0300

недвижимость

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россия

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Москва к концу марта вошла в пятерку городов мира с самым дорогим первичным элитным жильем: средняя цена квадратного метра такой недвижимости в российской столице за последний год увеличилась на 38%, впервые достигнув 2 миллионов рублей, сообщило агентство элитного жилья "Intermark городская недвижимость". "По итогам марта 2025 года средняя цена элитного квадратного метра в новостройках впервые достигла 2 миллионов рублей, что превышает сумму в 20 тысяч долларов США. Позади остались Лондон, где цена элитного "квадрата" на данный момент составляет 19,7 тысячи долларов, Париж c ценой 18,6 тысячи долларов и Шанхай с ценой 19,7 тысячи долларов за квадратный метр. Сегодня цена на элитное жилье в российской столице уступает лишь Женеве, Нью-Йорку, Гонконгу и Монако", – говорится в сообщении компании. Причинами столь стремительного роста цен в российской столице в компании называют выгодные условия длительных рассрочек. Лишь за первый квартал 2025 года в проектах девелоперов, предлагающих внести первоначальный взнос в размере 20-30%, было заключено 180 сделок, а это порядка 52% от всех продаж в новостройках, подсчитали в агентстве. По его данным, средний срок беспроцентной рассрочки сегодня, которую предлагают девелоперы элитных новостроек, составляет около полутора-двух лет. Как указывается в сообщении, такие меры заметно поддержали спрос: по итогам первого квартала 2025 года число первичных сделок на рынке элитного жилья Москвы превысило уровень аналогичного периода прошлого года на 46%. Всего было заключено 347 сделок на общую сумму 71 миллиард рублей, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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бизнес, москва, россия