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Главой "Нафтогаза" стал гендиректор "Укрнафты" Корецкий

Главой "Нафтогаза" стал гендиректор "Укрнафты" Корецкий - 28.04.2025, ПРАЙМ

Главой "Нафтогаза" стал гендиректор "Укрнафты" Корецкий

Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" избрал главой компании Сергея Корецкого, сообщает украинское издание "Европейская правда". | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T22:09+0300

2025-04-28T22:09+0300

2025-04-28T22:10+0300

энергетика

нафтогаз украины

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" избрал главой компании Сергея Корецкого, сообщает украинское издание "Европейская правда". "Наблюдательный совет "Нафтогаза" избрал новым главой компании Сергея Корецкого. Источники сообщают, что в финале отбора были Сергей Корецкий и Олег Прохоренко, который ранее возглавлял "Укргаздобычу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Европейской правды". Корецкий возглавляет компании "Укрнафта" и "Укртатнафта" с ноября 2022 года. С 2013 года он занимал должность гендиректора сети автозаправочных комплексов WOG.

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нафтогаз украины, укрнафта, укргаздобыча, украина