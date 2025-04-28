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Главой "Нафтогаза" стал гендиректор "Укрнафты" Корецкий
Главой "Нафтогаза" стал гендиректор "Укрнафты" Корецкий - 28.04.2025, ПРАЙМ
Главой "Нафтогаза" стал гендиректор "Укрнафты" Корецкий
Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" избрал главой компании Сергея Корецкого, сообщает украинское издание "Европейская правда". | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T22:09+0300
2025-04-28T22:09+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" избрал главой компании Сергея Корецкого, сообщает украинское издание "Европейская правда". "Наблюдательный совет "Нафтогаза" избрал новым главой компании Сергея Корецкого. Источники сообщают, что в финале отбора были Сергей Корецкий и Олег Прохоренко, который ранее возглавлял "Укргаздобычу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Европейской правды". Корецкий возглавляет компании "Укрнафта" и "Укртатнафта" с ноября 2022 года. С 2013 года он занимал должность гендиректора сети автозаправочных комплексов WOG.
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нафтогаз украины, укрнафта, укргаздобыча, украина
Энергетика, Нафтогаз Украины, Укрнафта, Укргаздобыча, УКРАИНА
Главой "Нафтогаза" стал гендиректор "Укрнафты" Корецкий
Главой "Нафтогаза Украины" стал генеральный директор "Укрнафты" Корецкий
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" избрал главой компании Сергея Корецкого, сообщает украинское издание "Европейская правда".
"Наблюдательный совет "Нафтогаза" избрал новым главой компании Сергея Корецкого. Источники сообщают, что в финале отбора были Сергей Корецкий и Олег Прохоренко, который ранее возглавлял "Укргаздобычу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Европейской правды".
Корецкий возглавляет компании "Укрнафта" и "Укртатнафта" с ноября 2022 года. С 2013 года он занимал должность гендиректора сети автозаправочных комплексов WOG.
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