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Силуанов рассказал о преимуществе изменения налоговой системы в России - 28.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250428/nalogi-857093036.html
Силуанов рассказал о преимуществе изменения налоговой системы в России
Силуанов рассказал о преимуществе изменения налоговой системы в России - 28.04.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о преимуществе изменения налоговой системы в России
Изменение налоговой системы РФ дало возможность привлечь государству ресурсы на основные приоритеты РФ, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на лекции... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T15:48+0300
2025-04-28T15:48+0300
экономика
россия
антон силуанов
финансы
налоги
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Изменение налоговой системы РФ дало возможность привлечь государству ресурсы на основные приоритеты РФ, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на лекции "Финансы как оружие: уроки Великой Победы" в рамках марафона "Знание.Первые". "Мы в прошлом году приняли пакет налоговых изменений, который, с одной стороны, улучшил справедливость - кто больше зарабатывает, тот может больше и платить налогов. С другой стороны, те люди, у которых невысокие доходы, будут получать больше налоговых вычетов", - сказал Силуанов. "И эта справедливость, с одной стороны, нашла понимание у людей нашей страны, а с другой стороны, дала возможность и привлечь нам ресурсы на наши основные приоритеты", - отметил министр. Правительство РФ в прошлом году разработало ряд крупных изменений в Налоговый кодекс, которые заработали с 2025 года, среди них - расширенная прогрессивная шкала НДФЛ. Пакет налоговых поправок готовил Минфин РФ с учетом предложений бизнеса и парламентариев, закон подписан президентом России Владимиром Путиным 12 июля. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, антон силуанов, финансы, налоги
Экономика, РОССИЯ, Антон Силуанов, Финансы, налоги
15:48 28.04.2025
 
Силуанов рассказал о преимуществе изменения налоговой системы в России

Силуанов: налоговые изменения в России позволили привлечь ресурсы на основные приоритеты

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Изменение налоговой системы РФ дало возможность привлечь государству ресурсы на основные приоритеты РФ, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на лекции "Финансы как оружие: уроки Великой Победы" в рамках марафона "Знание.Первые".
"Мы в прошлом году приняли пакет налоговых изменений, который, с одной стороны, улучшил справедливость - кто больше зарабатывает, тот может больше и платить налогов. С другой стороны, те люди, у которых невысокие доходы, будут получать больше налоговых вычетов", - сказал Силуанов.
"И эта справедливость, с одной стороны, нашла понимание у людей нашей страны, а с другой стороны, дала возможность и привлечь нам ресурсы на наши основные приоритеты", - отметил министр.
Правительство РФ в прошлом году разработало ряд крупных изменений в Налоговый кодекс, которые заработали с 2025 года, среди них - расширенная прогрессивная шкала НДФЛ. Пакет налоговых поправок готовил Минфин РФ с учетом предложений бизнеса и парламентариев, закон подписан президентом России Владимиром Путиным 12 июля.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
Силуанов посоветовал читать о финансах произведения Гоголя и Чехова
15:27
 
ЭкономикаРОССИЯАнтон СилуановФинансыналоги
 
 
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