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ОАК провела испытания российского автопилота на самолете SJ-100 - 28.04.2025, ПРАЙМ
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ОАК провела испытания российского автопилота на самолете SJ-100
ОАК провела испытания российского автопилота на самолете SJ-100 - 28.04.2025, ПРАЙМ
ОАК провела испытания российского автопилота на самолете SJ-100
"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") успешно провела испытания российского автопилота на самолете SJ-100, сообщили в ОАК. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T11:25+0300
2025-04-28T11:25+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") успешно провела испытания российского автопилота на самолете SJ-100, сообщили в ОАК. Специалисты ПАО "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха") совместно со специалистами Московского института электромеханики и автоматики (МИЭА, входит в КРЭТ "Ростеха") в начале декабря завершили разработку алгоритмов системы автоматического управления для нового российского самолета SJ-100. "Наш самый первый опытный образец SJ-100... выполнил очередной полет, в ходе которого экипаж провел оценку системы автоматического управления... Экипаж оценивает результаты испытаний как положительные и готовится к выполнению сертификационных полетов по системе автоматического управления", - сообщили в корпорации. Время полета составило 4 часа 10 минут. Были проверены базовые режимы автопилота - набор высоты, горизонтальный полет, снижение, развороты на заданный курс, заданной вертикальной скорости и другие. Отмечается, что полет выполнялся на высотах до 12 200 метров и в диапазоне скоростей от минимальных допустимых до скорости 310 узлов и числа Маха 0,81. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа "Суперджет".
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бизнес, россия, промышленность, москва, ростех, оак, пао "яковлев"
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, МОСКВА, Ростех, ОАК, ПАО "Яковлев"
11:25 28.04.2025
 
ОАК провела испытания российского автопилота на самолете SJ-100

ОАК успешно провела испытания российского автопилота на самолете SJ-100

SSJ-100
SSJ-100
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") успешно провела испытания российского автопилота на самолете SJ-100, сообщили в ОАК.
Специалисты ПАО "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха") совместно со специалистами Московского института электромеханики и автоматики (МИЭА, входит в КРЭТ "Ростеха") в начале декабря завершили разработку алгоритмов системы автоматического управления для нового российского самолета SJ-100.
"Наш самый первый опытный образец SJ-100... выполнил очередной полет, в ходе которого экипаж провел оценку системы автоматического управления... Экипаж оценивает результаты испытаний как положительные и готовится к выполнению сертификационных полетов по системе автоматического управления", - сообщили в корпорации.
Время полета составило 4 часа 10 минут. Были проверены базовые режимы автопилота - набор высоты, горизонтальный полет, снижение, развороты на заданный курс, заданной вертикальной скорости и другие.
Отмечается, что полет выполнялся на высотах до 12 200 метров и в диапазоне скоростей от минимальных допустимых до скорости 310 узлов и числа Маха 0,81.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа "Суперджет".
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