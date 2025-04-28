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Минцифры и ЦБ изучат возможность оформления ОСАГО на "Госуслугах"
Минцифры и ЦБ изучат возможность оформления ОСАГО на "Госуслугах" - 28.04.2025, ПРАЙМ
Минцифры и ЦБ изучат возможность оформления ОСАГО на "Госуслугах"
Минцифры совместно с Банком России прорабатывают возможность реализации сервиса по оформлению полиса ОСАГО на "Госуслугах", сказано в официальном ответе... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T15:30+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Минцифры совместно с Банком России прорабатывают возможность реализации сервиса по оформлению полиса ОСАГО на "Госуслугах", сказано в официальном ответе министерства на обращение депутата ГД, документ есть в распоряжении РИА Новости. Ранее замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева направила обращение в Минцифры с предложением внедрить на "Госуслугах" функцию по оформлению ОСАГО. "По мнению Минцифры России, для реализации сервиса по оформлению полиса ОСАГО на портале госуслуг требуется обеспечить нормативное регулирование в части Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании автогражданской ответственности владельцев транспортных средств". В настоящий момент Минцифры России совместно с Банком России прорабатывается возможность реализации вышеуказанного сервиса на портале госуслуг", - сказано в документе. Уточняется, что реализация данного сервиса будет обеспечена в несколько этапов. "На первом этапе гражданам (пользователям портала госуслуг) будет предоставлена возможность оформления полиса ОСАГО на ТС, находящихся на учете в ГИБДД в Российской Федерации, следующих категорий: транспортные средства категорий "B", "BE" физических лиц, используемые в качестве такси; мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категорий "A", "M" физических лиц)", - отмечает министерство.
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технологии, россия, госдума, минцифры
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Госдума, Минцифры
Минцифры и ЦБ изучат возможность оформления ОСАГО на "Госуслугах"
Минцифры и ЦБ изучат реализацию сервиса по оформлению ОСАГО на "Госуслугах"
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Минцифры совместно с Банком России прорабатывают возможность реализации сервиса по оформлению полиса ОСАГО на "Госуслугах", сказано в официальном ответе министерства на обращение депутата ГД, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева направила обращение в Минцифры с предложением внедрить на "Госуслугах" функцию по оформлению ОСАГО.
"По мнению Минцифры России, для реализации сервиса по оформлению полиса ОСАГО на портале госуслуг требуется обеспечить нормативное регулирование в части Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании автогражданской ответственности владельцев транспортных средств". В настоящий момент Минцифры России совместно с Банком России прорабатывается возможность реализации вышеуказанного сервиса на портале госуслуг", - сказано в документе.
Уточняется, что реализация данного сервиса будет обеспечена в несколько этапов.
"На первом этапе гражданам (пользователям портала госуслуг) будет предоставлена возможность оформления полиса ОСАГО на ТС, находящихся на учете в ГИБДД в Российской Федерации, следующих категорий: транспортные средства категорий "B", "BE" физических лиц, используемые в качестве такси; мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категорий "A", "M" физических лиц)", - отмечает министерство.
Число договоров ОСАГО для мотоциклистов в марте выросло в 1,3 раза