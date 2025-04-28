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Суд огласит приговор экс-замглавы Минцифры Паршину - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Суд огласит приговор экс-замглавы Минцифры Паршину
Суд огласит приговор экс-замглавы Минцифры Паршину - 28.04.2025, ПРАЙМ
Суд огласит приговор экс-замглавы Минцифры Паршину
Хамовнический суд Москвы в понедельник огласит приговор бывшему замглавы Минцифры Максиму Паршину, обвиняемому в получении взятки в 3,7 миллиона рублей,... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T00:25+0300
2025-04-28T00:25+0300
общество
экономика
россия
москва
максим паршин
минцифры
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы в понедельник огласит приговор бывшему замглавы Минцифры Максиму Паршину, обвиняемому в получении взятки в 3,7 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в суде. Ранее прокурор потребовал для него 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 315 миллионов рублей. Второго подсудимого, предпринимателя Александра Моносова, он предложил отправить в колонию на 12 лет и оштрафовать на 500 миллионов рублей. По версии следствия, Паршин, курируя работу Российского фонда развития информационных технологий, за взятку в 3 миллиона 750 тысяч рублей способствовал выделению грантов фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений для госсектора. Сам Моносов настаивал, что намеревался передать Паршину документы, но случайно перепутал и передал ему папку с деньгами, которые отложил на подарок жене. Оба фигуранта в суде заявили, что вину не признают. Паршину по статье о получении должностным лицом особо крупной взятки грозит от восьми до 15 лет колонии.
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общество , россия, москва, максим паршин, минцифры
Общество , Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Максим Паршин, Минцифры
00:25 28.04.2025
 
Суд огласит приговор экс-замглавы Минцифры Паршину

Хамовнический суд Москвы огласит приговор экс-замглавы Минцифры Паршину

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы в понедельник огласит приговор бывшему замглавы Минцифры Максиму Паршину, обвиняемому в получении взятки в 3,7 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее прокурор потребовал для него 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 315 миллионов рублей. Второго подсудимого, предпринимателя Александра Моносова, он предложил отправить в колонию на 12 лет и оштрафовать на 500 миллионов рублей. По версии следствия, Паршин, курируя работу Российского фонда развития информационных технологий, за взятку в 3 миллиона 750 тысяч рублей способствовал выделению грантов фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений для госсектора.
Сам Моносов настаивал, что намеревался передать Паршину документы, но случайно перепутал и передал ему папку с деньгами, которые отложил на подарок жене.
Оба фигуранта в суде заявили, что вину не признают. Паршину по статье о получении должностным лицом особо крупной взятки грозит от восьми до 15 лет колонии.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯМОСКВАМаксим ПаршинМинцифры
 
 
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