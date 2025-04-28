https://1prime.ru/20250428/peregovory-857078370.html

В Кремле оценили усилия США по мирным переговорам

В Кремле оценили усилия США по мирным переговорам - 28.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили усилия США по мирным переговорам

США продолжают предпринимать попытки вывести ситуацию вокруг Украины на мирный путь, а Россия, в свою очередь, не раз заявляла о своей готовности к мирному... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T10:53+0300

2025-04-28T10:53+0300

2025-04-28T10:53+0300

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

украина

владимир зеленский

мирные переговоры

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. США продолжают предпринимать попытки вывести ситуацию вокруг Украины на мирный путь, а Россия, в свою очередь, не раз заявляла о своей готовности к мирному процессу, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Продолжаются усилия Соединенных Штатов по выводу процесса в мирное русло. Неоднократно уже подтверждалась готовность российской стороны, подтверждалась президентом, без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса с Украиной, чтобы выйти в мирное русло. Усилия продолжаются", - сказал Песков журналистам.В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить от Киева, однако однако Москва пока не наблюдает никаких соответствующих действий с украинской стороны.

https://1prime.ru/20250425/peskov-857038120.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, украина, владимир зеленский, мирные переговоры