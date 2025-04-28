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В Кремле оценили усилия США по мирным переговорам - 28.04.2025, ПРАЙМ
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В Кремле оценили усилия США по мирным переговорам
В Кремле оценили усилия США по мирным переговорам - 28.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили усилия США по мирным переговорам
США продолжают предпринимать попытки вывести ситуацию вокруг Украины на мирный путь, а Россия, в свою очередь, не раз заявляла о своей готовности к мирному... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T10:53+0300
2025-04-28T10:53+0300
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
украина
владимир зеленский
мирные переговоры
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. США продолжают предпринимать попытки вывести ситуацию вокруг Украины на мирный путь, а Россия, в свою очередь, не раз заявляла о своей готовности к мирному процессу, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Продолжаются усилия Соединенных Штатов по выводу процесса в мирное русло. Неоднократно уже подтверждалась готовность российской стороны, подтверждалась президентом, без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса с Украиной, чтобы выйти в мирное русло. Усилия продолжаются", - сказал Песков журналистам.В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить от Киева, однако однако Москва пока не наблюдает никаких соответствующих действий с украинской стороны.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, украина, владимир зеленский, мирные переговоры
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, УКРАИНА, Владимир Зеленский, мирные переговоры
10:53 28.04.2025
 
В Кремле оценили усилия США по мирным переговорам

Песков: Россия готова приступить к мирному процессу, но ожидает готовности Киева

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Туркменистан
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. США продолжают предпринимать попытки вывести ситуацию вокруг Украины на мирный путь, а Россия, в свою очередь, не раз заявляла о своей готовности к мирному процессу, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Продолжаются усилия Соединенных Штатов по выводу процесса в мирное русло. Неоднократно уже подтверждалась готовность российской стороны, подтверждалась президентом, без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса с Украиной, чтобы выйти в мирное русло. Усилия продолжаются", - сказал Песков журналистам.
В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить от Киева, однако однако Москва пока не наблюдает никаких соответствующих действий с украинской стороны.
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ПолитикаРОССИЯСШАВладимир ПутинДональд ТрампУКРАИНАВладимир Зеленскиймирные переговоры
 
 
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