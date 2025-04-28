https://1prime.ru/20250428/peregovory-857078370.html
В Кремле оценили усилия США по мирным переговорам
В Кремле оценили усилия США по мирным переговорам - 28.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили усилия США по мирным переговорам
США продолжают предпринимать попытки вывести ситуацию вокруг Украины на мирный путь, а Россия, в свою очередь, не раз заявляла о своей готовности к мирному... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T10:53+0300
2025-04-28T10:53+0300
2025-04-28T10:53+0300
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украина
владимир зеленский
мирные переговоры
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. США продолжают предпринимать попытки вывести ситуацию вокруг Украины на мирный путь, а Россия, в свою очередь, не раз заявляла о своей готовности к мирному процессу, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Продолжаются усилия Соединенных Штатов по выводу процесса в мирное русло. Неоднократно уже подтверждалась готовность российской стороны, подтверждалась президентом, без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса с Украиной, чтобы выйти в мирное русло. Усилия продолжаются", - сказал Песков журналистам.В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить от Киева, однако однако Москва пока не наблюдает никаких соответствующих действий с украинской стороны.
https://1prime.ru/20250425/peskov-857038120.html
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Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, УКРАИНА, Владимир Зеленский, мирные переговоры
В Кремле оценили усилия США по мирным переговорам
Песков: Россия готова приступить к мирному процессу, но ожидает готовности Киева
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. США продолжают предпринимать попытки вывести ситуацию вокруг Украины на мирный путь, а Россия, в свою очередь, не раз заявляла о своей готовности к мирному процессу, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Продолжаются усилия Соединенных Штатов по выводу процесса в мирное русло. Неоднократно уже подтверждалась готовность российской стороны, подтверждалась президентом, без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса с Украиной, чтобы выйти в мирное русло. Усилия продолжаются", - сказал Песков журналистам.
В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить от Киева, однако однако Москва пока не наблюдает никаких соответствующих действий с украинской стороны.
Песков призвал Россию быть начеку, несмотря на мирные переговоры