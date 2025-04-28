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Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщили в Кремле
Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщили в Кремле - 28.04.2025, ПРАЙМ
Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщили в Кремле
Россия объявляет перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, сообщается в Telegram-канале Кремля со ссылкой на соответствующее решение... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T14:22+0300
2025-04-28T14:22+0300
2025-04-28T14:22+0300
россия
владимир путин
перемирие
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия объявляет перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, сообщается в Telegram-канале Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина. "По решению верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - говорится в сообщении.
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россия, владимир путин, перемирие
РОССИЯ, Владимир Путин, перемирие
Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщили в Кремле
Россия объявляет перемирие с 8 по 11 мая, сообщили в Кремле
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия объявляет перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, сообщается в Telegram-канале Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина.
"По решению верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - говорится в сообщении.
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