https://1prime.ru/20250428/peremirie-857088556.html

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщили в Кремле

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщили в Кремле - 28.04.2025, ПРАЙМ

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщили в Кремле

Россия объявляет перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, сообщается в Telegram-канале Кремля со ссылкой на соответствующее решение... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T14:22+0300

2025-04-28T14:22+0300

2025-04-28T14:22+0300

россия

владимир путин

перемирие

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия объявляет перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, сообщается в Telegram-канале Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина. "По решению верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250428/peregovory-857078370.html

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россия, владимир путин, перемирие