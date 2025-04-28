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В Кремле призвали Украину последовать примеру об объявлении перемирия

В Кремле призвали Украину последовать примеру об объявлении перемирия - 28.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле призвали Украину последовать примеру об объявлении перемирия

Украинская сторона должна последовать примеру России об объявлении перемирия в дни 80-летия Победы, сообщается в Telegram-канале Кремля. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T14:31+0300

2025-04-28T14:31+0300

2025-04-28T14:31+0300

политика

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перемирие

владимир путин

всу

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Украинская сторона должна последовать примеру России об объявлении перемирия в дни 80-летия Победы, сообщается в Telegram-канале Кремля.Ранее в Telegram-канале Кремля было опубликовано сообщение со ссылкой на соответствующее решение президента России Владимира Путина об объявлении перемирия со стороны России с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая."Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру", - говорится в сообщении.Кроме того, в Кремле отметили, что в случае нарушения перемирия со стороны ВСУ, российская армия даст адекватный и эффективный ответ.

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россия, украина, перемирие, владимир путин, всу