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В Кремле призвали Украину последовать примеру об объявлении перемирия
В Кремле призвали Украину последовать примеру об объявлении перемирия - 28.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле призвали Украину последовать примеру об объявлении перемирия
Украинская сторона должна последовать примеру России об объявлении перемирия в дни 80-летия Победы, сообщается в Telegram-канале Кремля. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T14:31+0300
2025-04-28T14:31+0300
2025-04-28T14:31+0300
политика
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перемирие
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Украинская сторона должна последовать примеру России об объявлении перемирия в дни 80-летия Победы, сообщается в Telegram-канале Кремля.Ранее в Telegram-канале Кремля было опубликовано сообщение со ссылкой на соответствующее решение президента России Владимира Путина об объявлении перемирия со стороны России с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая."Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру", - говорится в сообщении.Кроме того, в Кремле отметили, что в случае нарушения перемирия со стороны ВСУ, российская армия даст адекватный и эффективный ответ.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, перемирие, Владимир Путин, ВСУ
В Кремле призвали Украину последовать примеру об объявлении перемирия
Российская армия даст эффективный ответ, если Киев нарушит перемирие, сообщили в Кремле
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Украинская сторона должна последовать примеру России об объявлении перемирия в дни 80-летия Победы, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Ранее в Telegram-канале Кремля было опубликовано сообщение со ссылкой на соответствующее решение президента России Владимира Путина об объявлении перемирия со стороны России с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.
"Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Кремле отметили, что в случае нарушения перемирия со стороны ВСУ, российская армия даст адекватный и эффективный ответ.
Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщили в Кремле