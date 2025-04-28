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Встречи с Трампом в графике Путина пока нет, сообщили в Кремле - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Встречи с Трампом в графике Путина пока нет, сообщили в Кремле
Встречи с Трампом в графике Путина пока нет, сообщили в Кремле - 28.04.2025, ПРАЙМ
Встречи с Трампом в графике Путина пока нет, сообщили в Кремле
Нового разговора с президентом США Дональдом Трампом у российского главы государства Владимира Путина в графике пока нет, но может быть оперативно согласован,... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T10:43+0300
2025-04-28T10:43+0300
политика
дмитрий песков
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Нового разговора с президентом США Дональдом Трампом у российского главы государства Владимира Путина в графике пока нет, но может быть оперативно согласован, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока нет в графике. Но при необходимости, еще раз повторяю, он может быть очень оперативно согласован", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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дмитрий песков, россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
10:43 28.04.2025
 
Встречи с Трампом в графике Путина пока нет, сообщили в Кремле

Песков: в графике Путина нет разговора с Трампом, но он может быть оперативно согласован

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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Нового разговора с президентом США Дональдом Трампом у российского главы государства Владимира Путина в графике пока нет, но может быть оперативно согласован, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока нет в графике. Но при необходимости, еще раз повторяю, он может быть очень оперативно согласован", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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ПолитикаДмитрий ПесковРОССИЯСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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