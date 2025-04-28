https://1prime.ru/20250428/peskov-857077541.html
Встречи с Трампом в графике Путина пока нет, сообщили в Кремле
Встречи с Трампом в графике Путина пока нет, сообщили в Кремле - 28.04.2025, ПРАЙМ
Встречи с Трампом в графике Путина пока нет, сообщили в Кремле
Нового разговора с президентом США Дональдом Трампом у российского главы государства Владимира Путина в графике пока нет, но может быть оперативно согласован,... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T10:43+0300
2025-04-28T10:43+0300
2025-04-28T10:43+0300
политика
дмитрий песков
россия
сша
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Нового разговора с президентом США Дональдом Трампом у российского главы государства Владимира Путина в графике пока нет, но может быть оперативно согласован, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока нет в графике. Но при необходимости, еще раз повторяю, он может быть очень оперативно согласован", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://1prime.ru/20250425/peskov-857038120.html
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дмитрий песков, россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Встречи с Трампом в графике Путина пока нет, сообщили в Кремле
Песков: в графике Путина нет разговора с Трампом, но он может быть оперативно согласован