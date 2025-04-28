https://1prime.ru/20250428/peskov-857077541.html

Встречи с Трампом в графике Путина пока нет, сообщили в Кремле

Встречи с Трампом в графике Путина пока нет, сообщили в Кремле - 28.04.2025, ПРАЙМ

Встречи с Трампом в графике Путина пока нет, сообщили в Кремле

Нового разговора с президентом США Дональдом Трампом у российского главы государства Владимира Путина в графике пока нет, но может быть оперативно согласован,... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T10:43+0300

2025-04-28T10:43+0300

2025-04-28T10:43+0300

политика

дмитрий песков

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_acda335e66d3730619ea5709a370c0b6.jpg

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Нового разговора с президентом США Дональдом Трампом у российского главы государства Владимира Путина в графике пока нет, но может быть оперативно согласован, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока нет в графике. Но при необходимости, еще раз повторяю, он может быть очень оперативно согласован", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://1prime.ru/20250425/peskov-857038120.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, россия, сша, владимир путин, дональд трамп