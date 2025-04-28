Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Словацкий политик предложил провести референдум по санкциям против России - 28.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250428/politik-857070613.html
Словацкий политик предложил провести референдум по санкциям против России
Словацкий политик предложил провести референдум по санкциям против России - 28.04.2025, ПРАЙМ
Словацкий политик предложил провести референдум по санкциям против России
Как можно больше граждан Словакии должны иметь возможность высказаться по вопросу санкций против РФ, введенных Западом, озвучил мнение РИА Новости словацкий... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T05:51+0300
2025-04-28T05:51+0300
экономика
мировая экономика
россия
словакия
рф
запад
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857070613.jpg?1745808661
БРАТИСЛАВА, 28 апр - ПРАЙМ. Как можно больше граждан Словакии должны иметь возможность высказаться по вопросу санкций против РФ, введенных Западом, озвучил мнение РИА Новости словацкий политик, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота. Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей. "Мы сделаем все, чтобы пришли высказать свое мнение как можно больше граждан, чтобы референдум был успешным, так как мы сделали все для того, чтобы собрать достаточное количество подписей для его объявления", - сказал Слота. Политик отметил, что, когда был начат сбор подписей под петицией за референдум об отмене санкций против РФ, мало кто верил в успех этой кампании, однако уже собрано 356 593 подписи при необходимых 350 тысячах. Слота считает, что объявление референдума может дать гражданам республики "надежду на долгожданную перемену", поскольку они на себе ощущают негативное влияние антироссийских санкций. Глава партии DOMOV предлагает провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?" Политик говорил, что необходимо стремиться если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать отрицательное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России. Активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата" 11 марта передали президенту Словакии Петеру Пеллегрини свою петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ. Ее подписали в республике более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Однако эта петиция не соответствовала требованиям об объявлении референдума в Словакии, поскольку не содержала вопроса для него и 20 марта была перенаправлена в правительство республики. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
словакия
рф
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, словакия, рф, запад, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, РФ, ЗАПАД, Владимир Путин
05:51 28.04.2025
 
Словацкий политик предложил провести референдум по санкциям против России

Глава партии DOMOV Слота призвал словаков высказаться по вопросу санкций против России

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 28 апр - ПРАЙМ. Как можно больше граждан Словакии должны иметь возможность высказаться по вопросу санкций против РФ, введенных Западом, озвучил мнение РИА Новости словацкий политик, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.
Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей.
"Мы сделаем все, чтобы пришли высказать свое мнение как можно больше граждан, чтобы референдум был успешным, так как мы сделали все для того, чтобы собрать достаточное количество подписей для его объявления", - сказал Слота.
Политик отметил, что, когда был начат сбор подписей под петицией за референдум об отмене санкций против РФ, мало кто верил в успех этой кампании, однако уже собрано 356 593 подписи при необходимых 350 тысячах. Слота считает, что объявление референдума может дать гражданам республики "надежду на долгожданную перемену", поскольку они на себе ощущают негативное влияние антироссийских санкций. Глава партии DOMOV предлагает провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?"
Политик говорил, что необходимо стремиться если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать отрицательное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России.
Активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата" 11 марта передали президенту Словакии Петеру Пеллегрини свою петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ. Ее подписали в республике более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Однако эта петиция не соответствовала требованиям об объявлении референдума в Словакии, поскольку не содержала вопроса для него и 20 марта была перенаправлена в правительство республики.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯСЛОВАКИЯРФЗАПАДВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала