https://1prime.ru/20250428/politika-857081883.html

В Турции рассказали, какого козыря лишился Запад из-за России

В Турции рассказали, какого козыря лишился Запад из-за России - 28.04.2025, ПРАЙМ

В Турции рассказали, какого козыря лишился Запад из-за России

Освобождение Курской области лишает Запад еще одного козыря в противостоянии Россией, героическая русская армия поставила на колени киевский режим и его хозяев, | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T12:30+0300

2025-04-28T12:30+0300

2025-04-28T12:30+0300

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АНКАРА, 28 апр – ПРАЙМ. Освобождение Курской области лишает Запад еще одного козыря в противостоянии Россией, героическая русская армия поставила на колени киевский режим и его хозяев, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. "Героическая русская армия и героический русский народ поставили на колени Украину, ставшую орудием империализма и поддерживающих ее глобалистских хозяев атлантической системы", - заявил политик. По его словам, вывод украинской оккупационной армии из Курской области, которую она заняла в августе прошлого года, чтобы добиться тактического превосходства над Россией, "означает, что атлантические державы, которые уже смирились с поражением, потеряли еще один козырь, особенно США".

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россия, общество , запад, украина, владимир путин, всу