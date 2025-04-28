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В Турции рассказали, какого козыря лишился Запад из-за России
В Турции рассказали, какого козыря лишился Запад из-за России - 28.04.2025, ПРАЙМ
В Турции рассказали, какого козыря лишился Запад из-за России
Освобождение Курской области лишает Запад еще одного козыря в противостоянии Россией, героическая русская армия поставила на колени киевский режим и его хозяев, | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T12:30+0300
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АНКАРА, 28 апр – ПРАЙМ. Освобождение Курской области лишает Запад еще одного козыря в противостоянии Россией, героическая русская армия поставила на колени киевский режим и его хозяев, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. "Героическая русская армия и героический русский народ поставили на колени Украину, ставшую орудием империализма и поддерживающих ее глобалистских хозяев атлантической системы", - заявил политик. По его словам, вывод украинской оккупационной армии из Курской области, которую она заняла в августе прошлого года, чтобы добиться тактического превосходства над Россией, "означает, что атлантические державы, которые уже смирились с поражением, потеряли еще один козырь, особенно США".
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В Турции рассказали, какого козыря лишился Запад из-за России
Политик Топкурулу: освобождение Курской области лишило Запад еще одного козыря
АНКАРА, 28 апр – ПРАЙМ. Освобождение Курской области лишает Запад еще одного козыря в противостоянии Россией, героическая русская армия поставила на колени киевский режим и его хозяев, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
"Героическая русская армия и героический русский народ поставили на колени Украину, ставшую орудием империализма и поддерживающих ее глобалистских хозяев атлантической системы", - заявил политик.
По его словам, вывод украинской оккупационной армии из Курской области, которую она заняла в августе прошлого года, чтобы добиться тактического превосходства над Россией, "означает, что атлантические державы, которые уже смирились с поражением, потеряли еще один козырь, особенно США".
Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области