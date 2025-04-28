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Россия при необходимости окажет КНДР военную помощь, заявили в Кремле - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Россия при необходимости окажет КНДР военную помощь, заявили в Кремле
Россия при необходимости окажет КНДР военную помощь, заявили в Кремле - 28.04.2025, ПРАЙМ
Россия при необходимости окажет КНДР военную помощь, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия при необходимости также может оказать КНДР военную помощь в рамках договора о... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T11:02+0300
2025-04-28T11:02+0300
политика
кндр
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия при необходимости также может оказать КНДР военную помощь в рамках договора о стратегическом партнерстве.Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту России Владимиру Путину особо подчеркнул роль КНДР в разгроме украинских сил в Курской области. По информации официального представителя МИД России Марии Захаровой, корейские военнослужащие участвовали в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве."Безусловно, у нас же действует договор и по этому договору стороны обязались при необходимости оказывать помощь", - ответил Песков на вопрос журналистов о возможности оказания со стороны России военной помощи КНДР в рамках договора.
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кндр, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, КНДР, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
11:02 28.04.2025
 
Россия при необходимости окажет КНДР военную помощь, заявили в Кремле

Песков: Россия при необходимости готова оказать ответную военную помощь КНДР

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия при необходимости также может оказать КНДР военную помощь в рамках договора о стратегическом партнерстве.
Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту России Владимиру Путину особо подчеркнул роль КНДР в разгроме украинских сил в Курской области. По информации официального представителя МИД России Марии Захаровой, корейские военнослужащие участвовали в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
"Безусловно, у нас же действует договор и по этому договору стороны обязались при необходимости оказывать помощь", - ответил Песков на вопрос журналистов о возможности оказания со стороны России военной помощи КНДР в рамках договора.
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ПолитикаКНДРРОССИЯДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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