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Россия при необходимости окажет КНДР военную помощь, заявили в Кремле
Россия при необходимости окажет КНДР военную помощь, заявили в Кремле - 28.04.2025, ПРАЙМ
Россия при необходимости окажет КНДР военную помощь, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия при необходимости также может оказать КНДР военную помощь в рамках договора о... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T11:02+0300
2025-04-28T11:02+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия при необходимости также может оказать КНДР военную помощь в рамках договора о стратегическом партнерстве.Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту России Владимиру Путину особо подчеркнул роль КНДР в разгроме украинских сил в Курской области. По информации официального представителя МИД России Марии Захаровой, корейские военнослужащие участвовали в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве."Безусловно, у нас же действует договор и по этому договору стороны обязались при необходимости оказывать помощь", - ответил Песков на вопрос журналистов о возможности оказания со стороны России военной помощи КНДР в рамках договора.
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кндр, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, КНДР, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Россия при необходимости окажет КНДР военную помощь, заявили в Кремле
Песков: Россия при необходимости готова оказать ответную военную помощь КНДР
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия при необходимости также может оказать КНДР военную помощь в рамках договора о стратегическом партнерстве.
Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту России Владимиру Путину особо подчеркнул роль КНДР в разгроме украинских сил в Курской области. По информации официального представителя МИД России Марии Захаровой, корейские военнослужащие участвовали в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
"Безусловно, у нас же действует договор и по этому договору стороны обязались при необходимости оказывать помощь", - ответил Песков на вопрос журналистов о возможности оказания со стороны России военной помощи КНДР в рамках договора.
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