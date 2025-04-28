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Постпред Китая в ООН назвал поведение США в отношении пошлин эгоистичным

Постпред Китая в ООН назвал поведение США в отношении пошлин эгоистичным - 28.04.2025, ПРАЙМ

Постпред Китая в ООН назвал поведение США в отношении пошлин эгоистичным

Поведение США в отношении таможенных пошлин очень эгоистично, оно не соответствует тому, что можно ожидать от великой державы, заявил в ходе беседы с РИА... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T08:24+0300

2025-04-28T08:24+0300

2025-04-28T08:24+0300

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ЖЕНЕВА, 28 апр – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Поведение США в отношении таможенных пошлин очень эгоистично, оно не соответствует тому, что можно ожидать от великой державы, заявил в ходе беседы с РИА Новости постпред КНР в ООН в Женеве Чэнь Сюй. "Если они (США – ред.) хотят решить свою проблему (с торговым дефицитом – ред.), им следует занять серьезную и искреннюю позицию, а не вести себя так, будто они простудились и ожидают, что другие будут лечиться. Это нежелательный подход… Это форма экономического давления: "ты должен подчиняться, ты должен прийти ко мне на переговоры, если ты подчиняешься, у тебя есть шанс выжить, если ты этого не сделаешь, ты погибнешь". Такой образ мышления не способствует ведению глобального бизнеса. Откровенно говоря, это очень эгоистично и не совсем то поведение, которого можно ожидать от крупной державы", - сказал он. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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