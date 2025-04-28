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Пошлины на экспорт из России подсолнечного масла и шрота в мае вырастут
Пошлины на экспорт из России подсолнечного масла и шрота в мае вырастут - 28.04.2025, ПРАЙМ
Пошлины на экспорт из России подсолнечного масла и шрота в мае вырастут
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в мае вырастет до 4500 рублей за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - до 943,6 рубля, следует из... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T20:26+0300
2025-04-28T20:26+0300
2025-04-28T20:26+0300
экономика
минсельхоз
сельское хозяйство
подсолнечное масло
шрот
экспортная пошлина
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в мае вырастет до 4500 рублей за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - до 943,6 рубля, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в мае рассчитана при индикативной цене 1 090,5 доллара за тонну. В апреле действует пошлина в размере 4568,7 рубля за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 1 065,7 доллара за тонну. Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в мае рассчитана по индикативной цене 211,2 доллара за тонну. Ее значение в апреле составляет 939,5 рубля за тонну из расчета при индикативной цене в 206,1 доллара за тонну. Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
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минсельхоз, сельское хозяйство, подсолнечное масло, шрот, экспортная пошлина
Экономика, Минсельхоз, Сельское хозяйство, подсолнечное масло, шрот, экспортная пошлина
Пошлины на экспорт из России подсолнечного масла и шрота в мае вырастут
Минсельхоз: пошлины на экспорт из России подсолнечного масла и шрота в мае вырастут
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в мае вырастет до 4500 рублей за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - до 943,6 рубля, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ.
Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в мае рассчитана при индикативной цене 1 090,5 доллара за тонну. В апреле действует пошлина в размере 4568,7 рубля за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 1 065,7 доллара за тонну.
Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в мае рассчитана по индикативной цене 211,2 доллара за тонну. Ее значение в апреле составляет 939,5 рубля за тонну из расчета при индикативной цене в 206,1 доллара за тонну.
Минсельхоз сообщил о снижении пошлин на экспорт российской пшеницы
Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента.
Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.