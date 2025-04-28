https://1prime.ru/20250428/pravitelstvo-857098807.html

Правительство выступило за наказание за нарушения при авторизации на сайтах

Правительство выступило за наказание за нарушения при авторизации на сайтах - 28.04.2025, ПРАЙМ

Правительство выступило за наказание за нарушения при авторизации на сайтах

Кабмин РФ поддерживает с учётом доработки проект о штрафах для владельцев сайтов, где разрешена авторизация через зарубежный e-mail, копия отзыва кабмина есть в | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T19:06+0300

2025-04-28T19:06+0300

2025-04-28T19:06+0300

россия

сайты

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Кабмин РФ поддерживает с учётом доработки проект о штрафах для владельцев сайтов, где разрешена авторизация через зарубежный e-mail, копия отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости. Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, запрещающий авторизацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Согласно закону, на российских сайтах, где нужна авторизация, предполагается только четыре способа регистрации: по номеру телефона оператора РФ, через "Госуслуги" или Единую биометрическую систему или через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российское юридическое лицо. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки до внесения в Государственную Думу", - сказано в документе. Законопроектом предлагается Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнить статьей 13.52, предусматривающей ответственность за нарушение требований законодательства при проведении авторизации пользователей при предоставлении доступа к информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

https://1prime.ru/20231128/842395882.html

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