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Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО выросла на 57,06% - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО выросла на 57,06%
Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО выросла на 57,06% - 28.04.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО выросла на 57,06%
Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО за 2024 г выросла на 57,06%, до 1,07 миллиарда рублей, следует из сообщения биржи. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T09:47+0300
2025-04-28T09:47+0300
финансы
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО за 2024 г выросла на 57,06%, до 1,07 миллиарда рублей, следует из сообщения биржи. "Прибыль за отчетный период выросла на 57,06% и составила 1,07 миллиарда рублей (0,68 миллиарда рублей в 2023 году). Рентабельность по прибыли за период составила 26,96% (9,37% в 2023 году)", - говорится в сообщении компании. Показатель EBITDA снизился на 61,91%, до 0,98 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 25% после 35,3% годом ранее.
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финансы, москва
Финансы, МОСКВА
09:47 28.04.2025
 
Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО выросла на 57,06%

Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО за 2024 г выросла на 57,06%

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО за 2024 г выросла на 57,06%, до 1,07 миллиарда рублей, следует из сообщения биржи.
"Прибыль за отчетный период выросла на 57,06% и составила 1,07 миллиарда рублей (0,68 миллиарда рублей в 2023 году). Рентабельность по прибыли за период составила 26,96% (9,37% в 2023 году)", - говорится в сообщении компании.
Показатель EBITDA снизился на 61,91%, до 0,98 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 25% после 35,3% годом ранее.
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