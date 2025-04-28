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Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО выросла на 57,06%

Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО выросла на 57,06% - 28.04.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО выросла на 57,06%

Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО за 2024 г выросла на 57,06%, до 1,07 миллиарда рублей, следует из сообщения биржи. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T09:47+0300

2025-04-28T09:47+0300

2025-04-28T09:47+0300

финансы

москва

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО за 2024 г выросла на 57,06%, до 1,07 миллиарда рублей, следует из сообщения биржи. "Прибыль за отчетный период выросла на 57,06% и составила 1,07 миллиарда рублей (0,68 миллиарда рублей в 2023 году). Рентабельность по прибыли за период составила 26,96% (9,37% в 2023 году)", - говорится в сообщении компании. Показатель EBITDA снизился на 61,91%, до 0,98 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 25% после 35,3% годом ранее.

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финансы, москва