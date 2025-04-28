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Правительство поддержало проект о самозапрете на участие в азартных играх

Правительство поддержало проект о самозапрете на участие в азартных играх - 28.04.2025, ПРАЙМ

Правительство поддержало проект о самозапрете на участие в азартных играх

Правительство России поддерживает при условии доработки с учетом замечаний законопроект о самозапрете на участие в азартных играх, документ имеется в... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T18:03+0300

2025-04-28T18:03+0300

2025-04-28T18:03+0300

правительство

законопроект

азартные игры

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Правительство России поддерживает при условии доработки с учетом замечаний законопроект о самозапрете на участие в азартных играх, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний", - сказано в документе. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому россияне смогут устанавливать для самих себя ограничения на участие в азартных играх в тотализаторах, букмекерских конторах и казино. Проект направлен на защиту граждан, добровольно отказавшихся от участия в азартных играх. Вводится механизм самоограничения: человек сможет подать заявление через портал "Госуслуги", чтобы его включили в специальный перечень. На срок минимум 12 месяцев организаторы азартных игр не смогут принимать от таких лиц ставки, переводы и выдавать выигрышные жетоны. Законопроектом возлагается на Единого регулятора азартных игр обязанность вести этот перечень. В случае принятия данной инициативы игровым заведениям запретят направлять рекламу людям, попавшим в список. Также отмечается, что организаторов казино обяжут размещать информацию об отказе от участия в азартных играх на видных местах и на сайтах, а каждое заведение должно будет разработать внутренние правила.

https://1prime.ru/20250426/proekt-857047682.html

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правительство, законопроект, азартные игры