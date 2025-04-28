https://1prime.ru/20250428/putin-857090702.html

Путин призвал раскрыть потенциал всех регионов России

Путин призвал раскрыть потенциал всех регионов России - 28.04.2025, ПРАЙМ

Путин призвал раскрыть потенциал всех регионов России

Потенциал всех регионов России должен быть раскрыт, заявил президент России Владимир Путин. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T15:04+0300

2025-04-28T15:04+0300

2025-04-28T15:04+0300

россия

финансы

санкт-петербург

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - ПРАЙМ. Потенциал всех регионов России должен быть раскрыт, заявил президент России Владимир Путин. "Наша задача - раскрыть потенциал всех субъектов федерации, это вопрос гармоничного развития страны, вопрос справедливости и равных возможностей для граждан страны", - сказал Путин во время заседания Совета законодателей. Совет законодателей проходит в Санкт-Петербурге 27-28 апреля.

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санкт-петербург

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россия, финансы, санкт-петербург, владимир путин