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Путин призвал раскрыть потенциал всех регионов России - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Путин призвал раскрыть потенциал всех регионов России
Путин призвал раскрыть потенциал всех регионов России - 28.04.2025, ПРАЙМ
Путин призвал раскрыть потенциал всех регионов России
Потенциал всех регионов России должен быть раскрыт, заявил президент России Владимир Путин. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T15:04+0300
2025-04-28T15:04+0300
россия
финансы
санкт-петербург
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - ПРАЙМ. Потенциал всех регионов России должен быть раскрыт, заявил президент России Владимир Путин. "Наша задача - раскрыть потенциал всех субъектов федерации, это вопрос гармоничного развития страны, вопрос справедливости и равных возможностей для граждан страны", - сказал Путин во время заседания Совета законодателей. Совет законодателей проходит в Санкт-Петербурге 27-28 апреля.
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россия, финансы, санкт-петербург, владимир путин
РОССИЯ, Финансы, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владимир Путин
15:04 28.04.2025
 
Путин призвал раскрыть потенциал всех регионов России

Путин: потенциал всех регионов должен быть раскрыт

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк%Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург. День второй
%Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург. День второй - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - ПРАЙМ. Потенциал всех регионов России должен быть раскрыт, заявил президент России Владимир Путин.
"Наша задача - раскрыть потенциал всех субъектов федерации, это вопрос гармоничного развития страны, вопрос справедливости и равных возможностей для граждан страны", - сказал Путин во время заседания Совета законодателей.
Совет законодателей проходит в Санкт-Петербурге 27-28 апреля.
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