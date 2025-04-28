https://1prime.ru/20250428/putin-857099632.html

Срок урегулирования правового статуса иностранцев продлен до 10 сентября

Срок урегулирования правового статуса иностранцев продлен до 10 сентября - 28.04.2025, ПРАЙМ

Срок урегулирования правового статуса иностранцев продлен до 10 сентября

Президент РФ Владимир Путин своим указом продлил до 10 сентября 2025 года срок, в который иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся в России... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T19:29+0300

2025-04-28T19:29+0300

2025-04-28T19:29+0300

владимир путин

россия

мигранты

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин своим указом продлил до 10 сентября 2025 года срок, в который иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся в России нелегально, обязаны урегулировать свой правовой статус либо покинуть страну.До этого иностранцы-нелегалы обязаны были до 30 апреля урегулировать статус либо покинуть РФ. "Слова "по 30 апреля 2025 г." заменить словами "по 10 сентября 2025 г", - сообщается в указе президента. В РФ 5 февраля вступает в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранных граждан, их занесут в реестр контролируемых лиц, этот режим предполагает ряд ограничений и запретов с последующей депортацией. Поправки, предусматривающие это, были внесены в августе 2024 года в ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Путин в начале августа 2024 года подписал закон, устанавливающий новый правовой режим высылки мигрантов. Его будут применять в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства с целью обеспечения их выезда или приобретения законных оснований для нахождения в РФ.

https://1prime.ru/20250414/duma-856650229.html

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владимир путин, россия, мигранты