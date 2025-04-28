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Германия попросила ЕК освободить страну от ограничений на заимствования
Германия попросила ЕК освободить страну от ограничений на заимствования - 28.04.2025, ПРАЙМ
Германия попросила ЕК освободить страну от ограничений на заимствования
Германия обратилась в Еврокомиссию с просьбой сделать для неё исключение из правил заимствований, чтобы страна смогла нарастить расходы на оборону, передает... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T12:15+0300
2025-04-28T12:15+0300
2025-04-28T12:15+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Германия обратилась в Еврокомиссию с просьбой сделать для неё исключение из правил заимствований, чтобы страна смогла нарастить расходы на оборону, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо министра финансов ФРГ Йорга Кукиса. "Германия обратилась в Еврокомиссию с просьбой освободить ее от ограничений на заимствования, чтобы увеличить расходы на оборону в ближайшие годы", - говорится в сообщении. По данным агентства, аналогичные намерения также выразили Польша и Португалия. В начале апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе визита в Киев заявила, что Германия хочет в ближайшие годы повысить расходы на оборону до более чем 3% ВВП. В марте немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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германия, европа, пит хегсет, нато, ек
Экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Пит Хегсет, НАТО, ЕК
Германия попросила ЕК освободить страну от ограничений на заимствования
Reuters: ФРГ попросила ЕК освободить страну от ограничений на заимствования
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Германия обратилась в Еврокомиссию с просьбой сделать для неё исключение из правил заимствований, чтобы страна смогла нарастить расходы на оборону, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо министра финансов ФРГ Йорга Кукиса.
"Германия обратилась в Еврокомиссию с просьбой освободить ее от ограничений на заимствования, чтобы увеличить расходы на оборону в ближайшие годы", - говорится в сообщении.
По данным агентства, аналогичные намерения также выразили Польша и Португалия.
В начале апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе визита в Киев заявила, что Германия хочет в ближайшие годы повысить расходы на оборону до более чем 3% ВВП.
В марте немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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