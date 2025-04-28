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Минсельхоз Японии сообщил о росте цен на рис 16 неделю подряд
Минсельхоз Японии сообщил о росте цен на рис 16 неделю подряд - 28.04.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз Японии сообщил о росте цен на рис 16 неделю подряд
Цены на основной продукт рациона японцев рис в магазинах растут 16 недель подряд, а за год (при сравнении недели 14-20 апреля 2025 года с тем же периодом 2024... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T16:23+0300
2025-04-28T16:23+0300
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ТОКИО, 28 апр – ПРАЙМ. Цены на основной продукт рациона японцев рис в магазинах растут 16 недель подряд, а за год (при сравнении недели 14-20 апреля 2025 года с тем же периодом 2024 года) рост составил 102,1%, такие данные обнародовало министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства. Непрерывный рост цен наблюдается с конца прошлого года. При этом, согласно обнародованному минсельхозом графику, общая тенденция роста цен на основной продукт наблюдается с июня прошлого года. При сравнении данных за неделю 14-20 апреля 2025 года и того же периода прошлого года выяснилось, что цены выросли за год на 102,1% - в прошлом году в это время 5 килограммов риса стоили 2132 иены (14,88 доллара), сейчас они стоят 4220 иен (29,45 доллара).
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япония, минсельхоз, рис
Экономика, ЯПОНИЯ, Минсельхоз, рис
Минсельхоз Японии сообщил о росте цен на рис 16 неделю подряд
Минсельхоз Японии: цены на риз за год выросли на 102,1%
ТОКИО, 28 апр – ПРАЙМ. Цены на основной продукт рациона японцев рис в магазинах растут 16 недель подряд, а за год (при сравнении недели 14-20 апреля 2025 года с тем же периодом 2024 года) рост составил 102,1%, такие данные обнародовало министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства.
Непрерывный рост цен наблюдается с конца прошлого года. При этом, согласно обнародованному минсельхозом графику, общая тенденция роста цен на основной продукт наблюдается с июня прошлого года.
При сравнении данных за неделю 14-20 апреля 2025 года и того же периода прошлого года выяснилось, что цены выросли за год на 102,1% - в прошлом году в это время 5 килограммов риса стоили 2132 иены (14,88 доллара), сейчас они стоят 4220 иен (29,45 доллара).
В Японии стартовал второй тендер по продаже риса из госзапасов