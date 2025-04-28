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Суд привлек 15 экс-топов Росэнергобанка к ответственности по его долгам

Суд привлек 15 экс-топов Росэнергобанка к ответственности по его долгам - 28.04.2025, ПРАЙМ

Суд привлек 15 экс-топов Росэнергобанка к ответственности по его долгам

Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам обанкротившегося в 2017 году... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T22:38+0300

2025-04-28T22:38+0300

2025-04-28T22:38+0300

экономика

агентство по страхованию вкладов

банки

суд

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МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам обанкротившегося в 2017 году Росэнергобанка 15 его бывших руководителей, следует из сообщения АСВ. "Среди ответчиков: бенефициары Константин Шварц и Артем Хенкин, председатели правления Мария Павлик и Виталий Сухов, члены правления Михаил Боголюбский и Мария Маклакова, вице-президент Сергей Брагнебун, член совета директоров Генади Гордон, директор Южной дирекции Вера Батракова", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что "также были привлечены к ответственности их пособники при реализации схем по выводу активов из банка", а потенциальный размер ответственности составляет 33 миллиарда рублей. "Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами", - информирует АСВ. В сообщении госкорпорации отмечается, что основаниями для привлечения бывших контролирующих лиц банка к субсидиарной ответственности послужили выдача технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из Росэнергобанка. Заявление АСВ поступило в суд еще в 2020 году. Агентство просило привлечь к субсидиарной ответственности на сумму 33,5 миллиарда рублей 19 ответчиков, которых оно считало контролировавшими банк лицами. Росэнергобанк был лишен лицензии в апреле 2017 года. В июне того же года решением арбитражного суда Москвы он был признан банкротом, функции конкурсного управляющего суд возложил на АСВ. В ходе конкурсного производства было установлено, что контролировавшими Росэнергобанк лицами совершались действия по формированию активов банка технической ссудной и дебиторской задолженностью, безвозмездному отчуждению денег банка под видом приобретения прав требования к физлицам, а также снятию обременения с ликвидных предметов залога по невозвратным ссудам, указывало ранее АСВ. Отмечалось, что данные обстоятельства являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

агентство по страхованию вкладов, банки, суд