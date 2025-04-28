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Суд привлек 15 экс-топов Росэнергобанка к ответственности по его долгам - 28.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250428/rosenergobank-857102458.html
Суд привлек 15 экс-топов Росэнергобанка к ответственности по его долгам
Суд привлек 15 экс-топов Росэнергобанка к ответственности по его долгам - 28.04.2025, ПРАЙМ
Суд привлек 15 экс-топов Росэнергобанка к ответственности по его долгам
Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам обанкротившегося в 2017 году... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T22:38+0300
2025-04-28T22:38+0300
экономика
агентство по страхованию вкладов
банки
суд
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МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам обанкротившегося в 2017 году Росэнергобанка 15 его бывших руководителей, следует из сообщения АСВ. "Среди ответчиков: бенефициары Константин Шварц и Артем Хенкин, председатели правления Мария Павлик и Виталий Сухов, члены правления Михаил Боголюбский и Мария Маклакова, вице-президент Сергей Брагнебун, член совета директоров Генади Гордон, директор Южной дирекции Вера Батракова", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что "также были привлечены к ответственности их пособники при реализации схем по выводу активов из банка", а потенциальный размер ответственности составляет 33 миллиарда рублей. "Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами", - информирует АСВ. В сообщении госкорпорации отмечается, что основаниями для привлечения бывших контролирующих лиц банка к субсидиарной ответственности послужили выдача технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из Росэнергобанка. Заявление АСВ поступило в суд еще в 2020 году. Агентство просило привлечь к субсидиарной ответственности на сумму 33,5 миллиарда рублей 19 ответчиков, которых оно считало контролировавшими банк лицами. Росэнергобанк был лишен лицензии в апреле 2017 года. В июне того же года решением арбитражного суда Москвы он был признан банкротом, функции конкурсного управляющего суд возложил на АСВ. В ходе конкурсного производства было установлено, что контролировавшими Росэнергобанк лицами совершались действия по формированию активов банка технической ссудной и дебиторской задолженностью, безвозмездному отчуждению денег банка под видом приобретения прав требования к физлицам, а также снятию обременения с ликвидных предметов залога по невозвратным ссудам, указывало ранее АСВ. Отмечалось, что данные обстоятельства являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.
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агентство по страхованию вкладов, банки, суд
Экономика, Агентство по страхованию вкладов, Банки, суд
22:38 28.04.2025
 
Суд привлек 15 экс-топов Росэнергобанка к ответственности по его долгам

Суд по заявлению АСВ привлек 15 экс-топов Росэнергобанка к ответственности по его долгам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк#Офис "Росэнергобанка" в Москве
#Офис Росэнергобанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам обанкротившегося в 2017 году Росэнергобанка 15 его бывших руководителей, следует из сообщения АСВ.
"Среди ответчиков: бенефициары Константин Шварц и Артем Хенкин, председатели правления Мария Павлик и Виталий Сухов, члены правления Михаил Боголюбский и Мария Маклакова, вице-президент Сергей Брагнебун, член совета директоров Генади Гордон, директор Южной дирекции Вера Батракова", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что "также были привлечены к ответственности их пособники при реализации схем по выводу активов из банка", а потенциальный размер ответственности составляет 33 миллиарда рублей. "Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами", - информирует АСВ.
%Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2020
АСВ требует взыскать 33,5 млрд рублей с бывших бенефициаров Росэнергобанка
3 июля 2020, 12:03
В сообщении госкорпорации отмечается, что основаниями для привлечения бывших контролирующих лиц банка к субсидиарной ответственности послужили выдача технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из Росэнергобанка.
Заявление АСВ поступило в суд еще в 2020 году. Агентство просило привлечь к субсидиарной ответственности на сумму 33,5 миллиарда рублей 19 ответчиков, которых оно считало контролировавшими банк лицами.
Росэнергобанк был лишен лицензии в апреле 2017 года. В июне того же года решением арбитражного суда Москвы он был признан банкротом, функции конкурсного управляющего суд возложил на АСВ.
В ходе конкурсного производства было установлено, что контролировавшими Росэнергобанк лицами совершались действия по формированию активов банка технической ссудной и дебиторской задолженностью, безвозмездному отчуждению денег банка под видом приобретения прав требования к физлицам, а также снятию обременения с ликвидных предметов залога по невозвратным ссудам, указывало ранее АСВ. Отмечалось, что данные обстоятельства являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.
 
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