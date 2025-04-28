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В России готовят кадры для высокоскоростных железнодорожных магистралей

В России готовят кадры для высокоскоростных железнодорожных магистралей - 28.04.2025, ПРАЙМ

В России готовят кадры для высокоскоростных железнодорожных магистралей

Российские университеты готовят кадры для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T03:56+0300

2025-04-28T03:56+0300

2025-04-28T03:56+0300

россия

финансы

москва

рф

санкт-петербург

роман старовойт

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Российские университеты готовят кадры для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Особое внимание уделяем подготовке кадров. Университетами уже ведется работа по организации обучения студентов по направлению ВСМ", - сказал Старовойт. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

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