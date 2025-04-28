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Россия в марте увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Россия в марте увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз
Россия в марте увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз - 28.04.2025, ПРАЙМ
Россия в марте увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз
Россия в марте увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз за год - до максимума с лета 2022 года, следует из данных китайской таможни, которые изучило... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T05:47+0300
2025-04-28T05:47+0300
экономика
россия
бизнес
китай
франция
австралия
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз за год - до максимума с лета 2022 года, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Россия за год нарастила поставки вина в Китай более чем в одиннадцать раз - до 374,5 тысячи долларов с 33,3 тысячи в марте прошлого года. Это стало максимальным значением с августа 2022 года, когда поставки из России составляли 398,2 тысячи долларов. Всего с начала года поставки российской винодельческой продукции в Поднебесную составили 642,1 тысячи долларов, что в 3,3 раза больше экспорта отечественных компаний за аналогичный период прошлого года. При этом в целом в марте Китай снизил импорт вина на 3,3%, до 75,7 миллиона долларов. Главными поставщиками этой алкогольной продукции на китайский рынок в марте были Франция (21,1 миллиона долларов), Австралия (20,2 миллиона) и Чили (11,4 миллиона).
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россия, бизнес, китай, франция, австралия
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, АВСТРАЛИЯ
05:47 28.04.2025
 
Россия в марте увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз

Россия в марте увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз за год

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз за год - до максимума с лета 2022 года, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Россия за год нарастила поставки вина в Китай более чем в одиннадцать раз - до 374,5 тысячи долларов с 33,3 тысячи в марте прошлого года. Это стало максимальным значением с августа 2022 года, когда поставки из России составляли 398,2 тысячи долларов.
Всего с начала года поставки российской винодельческой продукции в Поднебесную составили 642,1 тысячи долларов, что в 3,3 раза больше экспорта отечественных компаний за аналогичный период прошлого года.
При этом в целом в марте Китай снизил импорт вина на 3,3%, до 75,7 миллиона долларов. Главными поставщиками этой алкогольной продукции на китайский рынок в марте были Франция (21,1 миллиона долларов), Австралия (20,2 миллиона) и Чили (11,4 миллиона).
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесКИТАЙФРАНЦИЯАВСТРАЛИЯ
 
 
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