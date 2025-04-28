https://1prime.ru/20250428/rossija-857070534.html

Россия в марте увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз

Россия в марте увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз - 28.04.2025, ПРАЙМ

Россия в марте увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз

Россия в марте увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз за год - до максимума с лета 2022 года, следует из данных китайской таможни, которые изучило... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T05:47+0300

2025-04-28T05:47+0300

2025-04-28T05:47+0300

экономика

россия

бизнес

китай

франция

австралия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857070534.jpg?1745808479

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз за год - до максимума с лета 2022 года, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Россия за год нарастила поставки вина в Китай более чем в одиннадцать раз - до 374,5 тысячи долларов с 33,3 тысячи в марте прошлого года. Это стало максимальным значением с августа 2022 года, когда поставки из России составляли 398,2 тысячи долларов. Всего с начала года поставки российской винодельческой продукции в Поднебесную составили 642,1 тысячи долларов, что в 3,3 раза больше экспорта отечественных компаний за аналогичный период прошлого года. При этом в целом в марте Китай снизил импорт вина на 3,3%, до 75,7 миллиона долларов. Главными поставщиками этой алкогольной продукции на китайский рынок в марте были Франция (21,1 миллиона долларов), Австралия (20,2 миллиона) и Чили (11,4 миллиона).

китай

франция

австралия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, китай, франция, австралия