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Цены на авиабилеты в России на лето находятся на уровне прошлого года

Цены на авиабилеты в России на лето находятся на уровне прошлого года - 28.04.2025, ПРАЙМ

Цены на авиабилеты в России на лето находятся на уровне прошлого года

Цены на авиабилеты в России на лето находятся на уровне аналогичного периода прошлого года либо немного снижаются, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T07:39+0300

2025-04-28T07:39+0300

2025-04-28T07:39+0300

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Цены на авиабилеты в России на лето находятся на уровне аналогичного периода прошлого года либо немного снижаются, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Цены на летний период, по имеющимся данным, либо находятся на уровне аналогичного периода прошлого года, либо характеризуются небольшим снижением", - сообщил Старовойт. В настоящее время в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ находятся на согласовании ценовые политики 12 российских авиакомпаний. Глава ведомства Максим Шаскольский сообщал, что в этих документах будут прописаны льготы и скидки на авиабилеты, а такой механизм поможет сдерживанию цен.

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бизнес, россия, рф, москва, роман старовойт, максим шаскольский