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Россияне летом чаще ходят в рестораны и оставляют больше чаевых, чем зимой - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Россияне летом чаще ходят в рестораны и оставляют больше чаевых, чем зимой
Россияне летом чаще ходят в рестораны и оставляют больше чаевых, чем зимой - 28.04.2025, ПРАЙМ
Россияне летом чаще ходят в рестораны и оставляют больше чаевых, чем зимой
Россияне летом чаще ходят в рестораны и оставляют больше чаевых, чем зимой, однако средний размер оставленных сумм меньше, подсчитали для РИА Новости в цифровом | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T04:41+0300
2025-04-28T04:41+0300
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общество
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россияне летом чаще ходят в рестораны и оставляют больше чаевых, чем зимой, однако средний размер оставленных сумм меньше, подсчитали для РИА Новости в цифровом сервисе электронных чаевых "нетмонет". "Чаще всего россияне посещают рестораны и кафе летом - самое больше количество транзакций зафиксировано в июле. Причем с каждым годом поток гостей в летние месяцы растет - на него влияет развитие внутреннего туризма. Интересно, что летние месяцы лидируют и по общему обороту чаевых. Гости оставляют чаевые меньше по размеру, но значительно чаще - количество вознаграждений в летние месяцы на 39% выше, чем зимой", - рассказали в сервисе на основе оплат счета и транзакций чаевых по QR-кодам. Также эксперты выяснили, как сезонность влияет на траты в барах. "Самый большой средний чек в таких заведениях отмечен летом - 2 650 рублей, тогда же гости чаще всего оставляют чаевые - на 44% чаще, чем зимой. При этом, размер чаевых зимой выше, чем в другие времена года - 384 рубля в среднем", - говорится в исследовании. Самые большие траты гостей в ресторанах приходятся на декабрь - в предпраздничном месяце средний чек составляет 2 991 рубль, а средний размер чаевых - 371 рубль, выяснили в "нетмонет". "Апрель стал месяцем с самым низким средним чеком - 2 496 рублей. Тогда же россияне оставляют меньше всего чаевых - 319 рублей. Это можно объяснить желанием посетителей снизить траты между праздниками, а также с нестабильной весенней погодой, которая влияет на посещаемость заведений", - рассказали в сервисе. К цифровому сервису "нетмонет" подключено более 25 тысяч клиентов, включая рестораны, кафе, бары и другие заведения гостинично-ресторанного сегмента, а также салоны красоты, студии флористики, АЗС.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
04:41 28.04.2025
 
Россияне летом чаще ходят в рестораны и оставляют больше чаевых, чем зимой

"Нетмонет": россияне летом чаще ходят в рестораны и оставляют больше чаевых, чем зимой

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россияне летом чаще ходят в рестораны и оставляют больше чаевых, чем зимой, однако средний размер оставленных сумм меньше, подсчитали для РИА Новости в цифровом сервисе электронных чаевых "нетмонет".
"Чаще всего россияне посещают рестораны и кафе летом - самое больше количество транзакций зафиксировано в июле. Причем с каждым годом поток гостей в летние месяцы растет - на него влияет развитие внутреннего туризма. Интересно, что летние месяцы лидируют и по общему обороту чаевых. Гости оставляют чаевые меньше по размеру, но значительно чаще - количество вознаграждений в летние месяцы на 39% выше, чем зимой", - рассказали в сервисе на основе оплат счета и транзакций чаевых по QR-кодам.
Также эксперты выяснили, как сезонность влияет на траты в барах. "Самый большой средний чек в таких заведениях отмечен летом - 2 650 рублей, тогда же гости чаще всего оставляют чаевые - на 44% чаще, чем зимой. При этом, размер чаевых зимой выше, чем в другие времена года - 384 рубля в среднем", - говорится в исследовании.
Самые большие траты гостей в ресторанах приходятся на декабрь - в предпраздничном месяце средний чек составляет 2 991 рубль, а средний размер чаевых - 371 рубль, выяснили в "нетмонет". "Апрель стал месяцем с самым низким средним чеком - 2 496 рублей. Тогда же россияне оставляют меньше всего чаевых - 319 рублей. Это можно объяснить желанием посетителей снизить траты между праздниками, а также с нестабильной весенней погодой, которая влияет на посещаемость заведений", - рассказали в сервисе.
К цифровому сервису "нетмонет" подключено более 25 тысяч клиентов, включая рестораны, кафе, бары и другие заведения гостинично-ресторанного сегмента, а также салоны красоты, студии флористики, АЗС.
 
БизнесОбществоМОСКВА
 
 
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