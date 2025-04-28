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Для будущих побед России надо опираться на свои силы, заявил Мишустин
Для будущих побед России надо опираться на свои силы, заявил Мишустин - 28.04.2025, ПРАЙМ
Для будущих побед России надо опираться на свои силы, заявил Мишустин
Санкционное противостояние еще раз доказало, что для будущих побед России следует опираться только на свои силы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T12:54+0300
2025-04-28T12:54+0300
2025-04-28T12:54+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Санкционное противостояние еще раз доказало, что для будущих побед России следует опираться только на свои силы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Тема его выступления - "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России". "Мы продолжим делать всё необходимое для дальнейшего укрепления нашего государства. С учетом уже приобретенного опыта санкционного противостояния, которое еще раз доказало, что для будущих побед опираться следует только на свои собственные силы", - сказал глава правительства России. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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Экономика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, КАЗАНЬ, Михаил Мишустин
Для будущих побед России надо опираться на свои силы, заявил Мишустин
Мишустин: для будущих побед России надо опираться только на свои силы
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Санкционное противостояние еще раз доказало, что для будущих побед России следует опираться только на свои силы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Тема его выступления - "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России".
"Мы продолжим делать всё необходимое для дальнейшего укрепления нашего государства. С учетом уже приобретенного опыта санкционного противостояния, которое еще раз доказало, что для будущих побед опираться следует только на свои собственные силы", - сказал глава правительства России.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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