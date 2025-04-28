https://1prime.ru/20250428/rubl-857091119.html
Силуанов рассказал, когда россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями
Силуанов рассказал, когда россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями - 28.04.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал, когда россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями
Каждый россиянин сможет расплачиваться цифровыми рублями уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем, полагает министр финансов РФ... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T15:08+0300
2025-04-28T15:08+0300
2025-04-28T15:08+0300
экономика
финансы
москва
антон силуанов
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849691727_0:87:3080:1820_1920x0_80_0_0_5c53935b8e4706b498404e6db30d400f.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Каждый россиянин сможет расплачиваться цифровыми рублями уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов. "Цифровой рубль надежен на 100%. В следующем году, я думаю, точно появится. В этом году Центральный банк во второй половине года обещал уже использовать это платежное средство внутри коммерческих банков. Если есть желание, то, думаю, можно будет в этом году попробовать ряд таких перечислений сделать между вашими друзьями, партнерами и так далее, главное - открыть цифровой счет в цифровых рублях", - сказал Силуанов на лекции "Финансы как оружие: уроки Великой Победы" в рамках марафона "Знание.Первые". В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. Ранее планировалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля - граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги. РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание.Первые".
https://1prime.ru/20250411/tsb-856603923.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849691727_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_ae19b28b5ca406dbf57fe9ec3ac5383f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, москва, антон силуанов, эльвира набиуллина
Экономика, Финансы, МОСКВА, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина
Силуанов рассказал, когда россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями
Силуанов: Каждый россиянин скоро сможет расплачиваться цифровыми рублями
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Каждый россиянин сможет расплачиваться цифровыми рублями уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Цифровой рубль надежен на 100%. В следующем году, я думаю, точно появится. В этом году Центральный банк во второй половине года обещал уже использовать это платежное средство внутри коммерческих банков. Если есть желание, то, думаю, можно будет в этом году попробовать ряд таких перечислений сделать между вашими друзьями, партнерами и так далее, главное - открыть цифровой счет в цифровых рублях", - сказал Силуанов на лекции "Финансы как оружие: уроки Великой Победы" в рамках марафона "Знание.Первые".
В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. Ранее планировалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля - граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание.Первые".
ЦБ предупредил об аферах с инвестиционными программами цифрового рубля