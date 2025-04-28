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Силуанов рассказал, когда россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями - 28.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250428/rubl-857091119.html
Силуанов рассказал, когда россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями
Силуанов рассказал, когда россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями - 28.04.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал, когда россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями
Каждый россиянин сможет расплачиваться цифровыми рублями уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем, полагает министр финансов РФ... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T15:08+0300
2025-04-28T15:08+0300
экономика
финансы
москва
антон силуанов
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Каждый россиянин сможет расплачиваться цифровыми рублями уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов. "Цифровой рубль надежен на 100%. В следующем году, я думаю, точно появится. В этом году Центральный банк во второй половине года обещал уже использовать это платежное средство внутри коммерческих банков. Если есть желание, то, думаю, можно будет в этом году попробовать ряд таких перечислений сделать между вашими друзьями, партнерами и так далее, главное - открыть цифровой счет в цифровых рублях", - сказал Силуанов на лекции "Финансы как оружие: уроки Великой Победы" в рамках марафона "Знание.Первые". В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. Ранее планировалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля - граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги. РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание.Первые".
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финансы, москва, антон силуанов, эльвира набиуллина
Экономика, Финансы, МОСКВА, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина
15:08 28.04.2025
 
Силуанов рассказал, когда россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями

Силуанов: Каждый россиянин скоро сможет расплачиваться цифровыми рублями

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Каждый россиянин сможет расплачиваться цифровыми рублями уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Цифровой рубль надежен на 100%. В следующем году, я думаю, точно появится. В этом году Центральный банк во второй половине года обещал уже использовать это платежное средство внутри коммерческих банков. Если есть желание, то, думаю, можно будет в этом году попробовать ряд таких перечислений сделать между вашими друзьями, партнерами и так далее, главное - открыть цифровой счет в цифровых рублях", - сказал Силуанов на лекции "Финансы как оружие: уроки Великой Победы" в рамках марафона "Знание.Первые".
В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. Ранее планировалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля - граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание.Первые".
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