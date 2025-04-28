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Рубль днем умеренно растет против юаня на Мосбирже
Рубль днем умеренно растет против юаня на Мосбирже - 28.04.2025, ПРАЙМ
Рубль днем умеренно растет против юаня на Мосбирже
Курс рубля днем в понедельник растет против юаня, позитивно реагируя на благоприятный геополитический фон, следует из данных Московской биржи. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T17:05+0300
2025-04-28T17:05+0300
2025-04-28T17:05+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля днем в понедельник растет против юаня, позитивно реагируя на благоприятный геополитический фон, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.52 мск снижался на 8 копеек, до 11,25 рубля. Снижение составило 0,7%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,22-11,37 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,67 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,348 против 7,295 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На форексе доллар котируется по 82,07 рубля. РУБЛЬ НАХОДИТ ОПОРУ Рубль днем в понедельник умеренно прибавляет против юаня на Мосбирже. Позитивный геополитический фон поддерживает укрепление российской валюты. Так, днем стало известно, что Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина. "Рубль последние дни поддерживается апрельским налоговым периодом, сжатым рабочим временем "до майских праздников" и довольно благоприятными геополитическими ожиданиями", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка опять ушла в минус и составляет -0,44% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,14% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.51 мск падала на 0,9%, до 65,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 99,5 пункта. ПРОГНОЗЫ На начавшейся короткой рабочей неделе в условиях пика апрельского налогового периода позиции рубля, вероятно, останутся сильными, рассчитывает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Курс доллара может находиться в интервале 79-84 рубля, юаня – в коридоре 10,8-11,5 рубля", - оценивает она. Однако после завершения уплаты налогов экспортерами и, соответственно, после активной конвертации валюты в рубли, к завершению короткой недели курс будет существенно ниже 11,2 рубля за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
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мосбиржа, юань, рубль, рынки, торги
Экономика, Мосбиржа, юань, рубль, Рынки, Торги
Рубль днем умеренно растет против юаня на Мосбирже
Курс рубля растет против юаня на Мосбирже, позитивно реагируя на геополитический фон
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля днем в понедельник растет против юаня, позитивно реагируя на благоприятный геополитический фон, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.52 мск снижался на 8 копеек, до 11,25 рубля. Снижение составило 0,7%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,22-11,37 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,67 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,348 против 7,295 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На форексе доллар котируется по 82,07 рубля.
Рубль днем в понедельник умеренно прибавляет против юаня на Мосбирже. Позитивный геополитический фон поддерживает укрепление российской валюты.
Так, днем стало известно, что Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина.
"Рубль последние дни поддерживается апрельским налоговым периодом, сжатым рабочим временем "до майских праздников" и довольно благоприятными геополитическими ожиданиями", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Юаневая ставка денежного рынка опять ушла в минус и составляет -0,44% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,14% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.51 мск падала на 0,9%, до 65,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 99,5 пункта.
На начавшейся короткой рабочей неделе в условиях пика апрельского налогового периода позиции рубля, вероятно, останутся сильными, рассчитывает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"Курс доллара может находиться в интервале 79-84 рубля, юаня – в коридоре 10,8-11,5 рубля", - оценивает она.
Однако после завершения уплаты налогов экспортерами и, соответственно, после активной конвертации валюты в рубли, к завершению короткой недели курс будет существенно ниже 11,2 рубля за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
ЦБ 25 апреля продал на внутреннем рынке юани на 10,5 миллиарда рублей