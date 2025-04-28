https://1prime.ru/20250428/rynki-857072968.html

ЦБ Китая отметил устойчивость финансового рынка страны на фоне пошлин США

ЦБ Китая отметил устойчивость финансового рынка страны на фоне пошлин США - 28.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ Китая отметил устойчивость финансового рынка страны на фоне пошлин США

Финансовый рынок Китая демонстрирует высокую устойчивость и работает бесперебойно на фоне пошлин США, заявил на пресс-конференции заместитель председателя... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T08:31+0300

2025-04-28T08:31+0300

2025-04-28T08:31+0300

экономика

китай

сша

финансы

банки

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/84134/85/841348534_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_9c125d5615f0c0ad5814257f1c4794a3.jpg

ПЕКИН, 28 апр – ПРАЙМ. Финансовый рынок Китая демонстрирует высокую устойчивость и работает бесперебойно на фоне пошлин США, заявил на пресс-конференции заместитель председателя Народного банка Китая (ЦБ КНР) Цзоу Лань. "США в последнее время объявили о существенном повышении таможенных пошлин в отношении ряда экономик, чем грубо посягнули на законные права и интересы различных стран, нанесли серьезный ущерб основанной на правилах многосторонней системе управления, оказали серьезное влияние на мировой экономический порядок и подорвали долгосрочный устойчивый рост мировой экономики", - заявил Цзоу Лань. В то же время, указал он, "это также спровоцировало резкие колебания на мировых финансовых рынках, усилило склонность инвесторов к риску в отношении долларовых активов, индекс доллара значительно упал, доходность казначейских облигаций США выросла, волатильность на фондовом рынке США усилилась, а глобальные портфели активов перераспределились между регионами". "С точки зрения Китая, экономика стартовала хорошо и продолжает расти. Финансовая система остается надежной, а финансовый рынок демонстрирует высокую устойчивость и работает бесперебойно. Курс юаня по отношению к доллару составляет около 7,3 юаня", - указал он. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://1prime.ru/20250428/rossija-857070534.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, сша, финансы, банки, пошлины