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ЦБ Китая отметил устойчивость финансового рынка страны на фоне пошлин США
ЦБ Китая отметил устойчивость финансового рынка страны на фоне пошлин США - 28.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ Китая отметил устойчивость финансового рынка страны на фоне пошлин США
Финансовый рынок Китая демонстрирует высокую устойчивость и работает бесперебойно на фоне пошлин США, заявил на пресс-конференции заместитель председателя... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T08:31+0300
2025-04-28T08:31+0300
2025-04-28T08:31+0300
экономика
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финансы
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ПЕКИН, 28 апр – ПРАЙМ. Финансовый рынок Китая демонстрирует высокую устойчивость и работает бесперебойно на фоне пошлин США, заявил на пресс-конференции заместитель председателя Народного банка Китая (ЦБ КНР) Цзоу Лань. "США в последнее время объявили о существенном повышении таможенных пошлин в отношении ряда экономик, чем грубо посягнули на законные права и интересы различных стран, нанесли серьезный ущерб основанной на правилах многосторонней системе управления, оказали серьезное влияние на мировой экономический порядок и подорвали долгосрочный устойчивый рост мировой экономики", - заявил Цзоу Лань. В то же время, указал он, "это также спровоцировало резкие колебания на мировых финансовых рынках, усилило склонность инвесторов к риску в отношении долларовых активов, индекс доллара значительно упал, доходность казначейских облигаций США выросла, волатильность на фондовом рынке США усилилась, а глобальные портфели активов перераспределились между регионами". "С точки зрения Китая, экономика стартовала хорошо и продолжает расти. Финансовая система остается надежной, а финансовый рынок демонстрирует высокую устойчивость и работает бесперебойно. Курс юаня по отношению к доллару составляет около 7,3 юаня", - указал он. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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китай, сша, финансы, банки, пошлины
Экономика, КИТАЙ, США, Финансы, Банки, пошлины
ЦБ Китая отметил устойчивость финансового рынка страны на фоне пошлин США
ЦБ КНР: финансовый рынок страны работает бесперебойно, несмотря на пошлины США
ПЕКИН, 28 апр – ПРАЙМ. Финансовый рынок Китая демонстрирует высокую устойчивость и работает бесперебойно на фоне пошлин США, заявил на пресс-конференции заместитель председателя Народного банка Китая (ЦБ КНР) Цзоу Лань.
"США в последнее время объявили о существенном повышении таможенных пошлин в отношении ряда экономик, чем грубо посягнули на законные права и интересы различных стран, нанесли серьезный ущерб основанной на правилах многосторонней системе управления, оказали серьезное влияние на мировой экономический порядок и подорвали долгосрочный устойчивый рост мировой экономики", - заявил Цзоу Лань.
В то же время, указал он, "это также спровоцировало резкие колебания на мировых финансовых рынках, усилило склонность инвесторов к риску в отношении долларовых активов, индекс доллара значительно упал, доходность казначейских облигаций США выросла, волатильность на фондовом рынке США усилилась, а глобальные портфели активов перераспределились между регионами".
"С точки зрения Китая, экономика стартовала хорошо и продолжает расти. Финансовая система остается надежной, а финансовый рынок демонстрирует высокую устойчивость и работает бесперебойно. Курс юаня по отношению к доллару составляет около 7,3 юаня", - указал он.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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