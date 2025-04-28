Индекс вверх, рубль вниз: сюрпризы короткой недели

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи завершил минувшую неделю выше 3000 п. С технической точки зрения благоприятный сценарий, бенчмарк пробил сильное сопротивление и имеет шансы удержаться выше круглого рубежа до мая. Во многом покупательский оптимизм опирается на прогресс в геополитике – дипломатия на высшем уровне явно активизировалась. Кроме того, ЦБ РФ в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21%, но при этом заметно смягчил сигнал, убрав из коммуникации вероятность нового повышения ставки и отметив, что "экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста". Какие были аргументы для смягчения позиции регулятора? По последним данным Росстата, недельная инфляция замедляется, а годовая перестала расти. Инфляционные ожидания снижаются. Темпы кредитования демонстрируют признаки охлаждения. Ситуация на рынке труда начала стабилизироваться. Наконец, курс рубля укрепился почти на 20% с начала года. Однако продолжение монетарной паузы все же необходимо, поскольку годовые показатели инфляции все еще значительно превышают целевой уровень ЦБ в 4%, внешнеэкономическая конъюнктура резко осложнилась из-за торговой войны, а в процессе геополитического урегулирования с участием России и США сохраняется немало неопределенности. На наш взгляд, ЦБ может пойти на снижение ставки в июне, причем решительным шагом – от 50 б.п., если убедится в устойчивости дезинфляционных процессов, а на внешнем контуре станет больше ясности. Предстоящая неделя на российском рынке будет сокращенной. Как правило, активность инвесторов в такие периоды невысока. Тем не менее участники торгов могут отыгрывать геополитический позитив и ослабление рубля, и индекс Мосбиржи вполне может продвинуться в область 3025-3035 п. Тем более, сезон отчетностей отечественных компаний приносит неплохие результаты. О ситуации на валютном рынке. Для рубля монетарная пауза – нейтральный сигнал. Жесткая ДКП по-прежнему работает априори за нацвалюту, поддерживая привлекательность рублевых сбережений и охлаждая кредитный спрос, в том числе под импорт. Впрочем, монетарный фактор не является определяющим для курса рубля. Ключевую роль играют баланс экспортно-импортных операций и геополитическая ситуация. На этой неделе завершится налоговый период. С учетом того, что рубль едва удерживался от спада на пике фискального периода, а впереди – майские праздники, когда повышается физический спрос на валюту, можно предположить движение курсов к 11,5 за юань и 85 за доллар.Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи завершил минувшую неделю выше 3000 п. С технической точки зрения благоприятный сценарий, бенчмарк пробил сильное сопротивление и имеет шансы удержаться выше круглого рубежа до мая.
Во многом покупательский оптимизм опирается на прогресс в геополитике – дипломатия на высшем уровне явно активизировалась. Кроме того, ЦБ РФ в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21%, но при этом заметно смягчил сигнал, убрав из коммуникации вероятность нового повышения ставки и отметив, что "экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста".
Какие были аргументы для смягчения позиции регулятора? По последним данным Росстата, недельная инфляция замедляется, а годовая перестала расти. Инфляционные ожидания снижаются. Темпы кредитования демонстрируют признаки охлаждения. Ситуация на рынке труда начала стабилизироваться. Наконец, курс рубля укрепился почти на 20% с начала года. Однако продолжение монетарной паузы все же необходимо, поскольку годовые показатели инфляции все еще значительно превышают целевой уровень ЦБ в 4%, внешнеэкономическая конъюнктура резко осложнилась из-за торговой войны, а в процессе геополитического урегулирования с участием России и США сохраняется немало неопределенности.
На наш взгляд, ЦБ может пойти на снижение ставки в июне, причем решительным шагом – от 50 б.п., если убедится в устойчивости дезинфляционных процессов, а на внешнем контуре станет больше ясности.
Предстоящая неделя на российском рынке будет сокращенной. Как правило, активность инвесторов в такие периоды невысока. Тем не менее участники торгов могут отыгрывать геополитический позитив и ослабление рубля, и индекс Мосбиржи вполне может продвинуться в область 3025-3035 п. Тем более, сезон отчетностей отечественных компаний приносит неплохие результаты.
О ситуации на валютном рынке. Для рубля монетарная пауза – нейтральный сигнал. Жесткая ДКП по-прежнему работает априори за нацвалюту, поддерживая привлекательность рублевых сбережений и охлаждая кредитный спрос, в том числе под импорт. Впрочем, монетарный фактор не является определяющим для курса рубля. Ключевую роль играют баланс экспортно-импортных операций и геополитическая ситуация. На этой неделе завершится налоговый период. С учетом того, что рубль едва удерживался от спада на пике фискального периода, а впереди – майские праздники, когда повышается физический спрос на валюту, можно предположить движение курсов к 11,5 за юань и 85 за доллар.
Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
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