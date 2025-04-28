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Индекс вверх, рубль вниз: сюрпризы короткой недели - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Индекс вверх, рубль вниз: сюрпризы короткой недели
Индекс вверх, рубль вниз: сюрпризы короткой недели - 28.04.2025, ПРАЙМ
Индекс вверх, рубль вниз: сюрпризы короткой недели
Индекс Мосбиржи завершил минувшую неделю выше 3000 п. С технической точки зрения благоприятный сценарий, бенчмарк пробил сильное сопротивление и имеет шансы... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T11:34+0300
2025-04-28T11:34+0300
мнения аналитиков
рынки
александр бахтин
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857080324.jpg?1745829279
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи завершил минувшую неделю выше 3000 п. С технической точки зрения благоприятный сценарий, бенчмарк пробил сильное сопротивление и имеет шансы удержаться выше круглого рубежа до мая. Во многом покупательский оптимизм опирается на прогресс в геополитике – дипломатия на высшем уровне явно активизировалась. Кроме того, ЦБ РФ в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21%, но при этом заметно смягчил сигнал, убрав из коммуникации вероятность нового повышения ставки и отметив, что "экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста". Какие были аргументы для смягчения позиции регулятора? По последним данным Росстата, недельная инфляция замедляется, а годовая перестала расти. Инфляционные ожидания снижаются. Темпы кредитования демонстрируют признаки охлаждения. Ситуация на рынке труда начала стабилизироваться. Наконец, курс рубля укрепился почти на 20% с начала года. Однако продолжение монетарной паузы все же необходимо, поскольку годовые показатели инфляции все еще значительно превышают целевой уровень ЦБ в 4%, внешнеэкономическая конъюнктура резко осложнилась из-за торговой войны, а в процессе геополитического урегулирования с участием России и США сохраняется немало неопределенности. На наш взгляд, ЦБ может пойти на снижение ставки в июне, причем решительным шагом – от 50 б.п., если убедится в устойчивости дезинфляционных процессов, а на внешнем контуре станет больше ясности. Предстоящая неделя на российском рынке будет сокращенной. Как правило, активность инвесторов в такие периоды невысока. Тем не менее участники торгов могут отыгрывать геополитический позитив и ослабление рубля, и индекс Мосбиржи вполне может продвинуться в область 3025-3035 п. Тем более, сезон отчетностей отечественных компаний приносит неплохие результаты. О ситуации на валютном рынке. Для рубля монетарная пауза – нейтральный сигнал. Жесткая ДКП по-прежнему работает априори за нацвалюту, поддерживая привлекательность рублевых сбережений и охлаждая кредитный спрос, в том числе под импорт. Впрочем, монетарный фактор не является определяющим для курса рубля. Ключевую роль играют баланс экспортно-импортных операций и геополитическая ситуация. На этой неделе завершится налоговый период. С учетом того, что рубль едва удерживался от спада на пике фискального периода, а впереди – майские праздники, когда повышается физический спрос на валюту, можно предположить движение курсов к 11,5 за юань и 85 за доллар.Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
ПРАЙМ
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2025
Александр Бахтин,
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Александр Бахтин,
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынки, александр бахтин, мосбиржа
Мнения аналитиков, Рынки, Александр Бахтин, Мосбиржа
11:34 28.04.2025
 
Индекс вверх, рубль вниз: сюрпризы короткой недели

Инвестстратег Бахтин: на короткой неделе рынок может вырасти, а рубль - ослабеть

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Александр Бахтин, инвестиционный стратег Гарда Капитал
Александр Бахтин,
Инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи завершил минувшую неделю выше 3000 п. С технической точки зрения благоприятный сценарий, бенчмарк пробил сильное сопротивление и имеет шансы удержаться выше круглого рубежа до мая.
Во многом покупательский оптимизм опирается на прогресс в геополитике – дипломатия на высшем уровне явно активизировалась. Кроме того, ЦБ РФ в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21%, но при этом заметно смягчил сигнал, убрав из коммуникации вероятность нового повышения ставки и отметив, что "экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста".
Какие были аргументы для смягчения позиции регулятора? По последним данным Росстата, недельная инфляция замедляется, а годовая перестала расти. Инфляционные ожидания снижаются. Темпы кредитования демонстрируют признаки охлаждения. Ситуация на рынке труда начала стабилизироваться. Наконец, курс рубля укрепился почти на 20% с начала года. Однако продолжение монетарной паузы все же необходимо, поскольку годовые показатели инфляции все еще значительно превышают целевой уровень ЦБ в 4%, внешнеэкономическая конъюнктура резко осложнилась из-за торговой войны, а в процессе геополитического урегулирования с участием России и США сохраняется немало неопределенности.
На наш взгляд, ЦБ может пойти на снижение ставки в июне, причем решительным шагом – от 50 б.п., если убедится в устойчивости дезинфляционных процессов, а на внешнем контуре станет больше ясности.
Предстоящая неделя на российском рынке будет сокращенной. Как правило, активность инвесторов в такие периоды невысока. Тем не менее участники торгов могут отыгрывать геополитический позитив и ослабление рубля, и индекс Мосбиржи вполне может продвинуться в область 3025-3035 п. Тем более, сезон отчетностей отечественных компаний приносит неплохие результаты.
О ситуации на валютном рынке. Для рубля монетарная пауза – нейтральный сигнал. Жесткая ДКП по-прежнему работает априори за нацвалюту, поддерживая привлекательность рублевых сбережений и охлаждая кредитный спрос, в том числе под импорт. Впрочем, монетарный фактор не является определяющим для курса рубля. Ключевую роль играют баланс экспортно-импортных операций и геополитическая ситуация. На этой неделе завершится налоговый период. С учетом того, что рубль едва удерживался от спада на пике фискального периода, а впереди – майские праздники, когда повышается физический спрос на валюту, можно предположить движение курсов к 11,5 за юань и 85 за доллар.
Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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