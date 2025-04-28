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Рынок акций России растет на новостях о дивидендах от ВТБ
Рынок акций России растет на новостях о дивидендах от ВТБ - 28.04.2025, ПРАЙМ
Рынок акций России растет на новостях о дивидендах от ВТБ
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост на фоне объявленного Россией перемирия в дни празднования 80-летия Победы и новостей о дивидендах от ВТБ,... | 28.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост на фоне объявленного Россией перемирия в дни празднования 80-летия Победы и новостей о дивидендах от ВТБ, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.27 мск рос на 0,82% до 3 030,68 пункта. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,26%, до 65,63 доллара за баррель. "Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии, тем временем, продвинулись к краткосрочным целям роста 3060 пунктов и 1175 пунктов соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков) после неожиданных новостей об объявлении временного перемирия российской стороной, а также благодаря корпоративным драйверам", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". "Главной корпоративной новостью сегодня стал "дивидендный сюрприз" ВТБ. Совет директоров рекомендовал к выплате 25,58 рубля на акцию, что соответствует 24% дивдоходности по текущим ценам. Никто такого не ожидал, так как в данный момент, судя по последней отчетности, банк испытывает проблемы с достаточностью капитала, и сам менеджмент заявлял в пятницу, что рассматривает возможность пополнения капитала в том числе за счет дополнительной эмиссии. Если все-таки такая щедрая выплата будет, то очень возможна дополнительная эмиссия сразу после нее", - рассказал Никита Степанов из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции ВТБ (+12,79%), ЛСР (+4,01%), "Абрау Дюрсо" (+2,80%), "Газпрома" (+2,77%), "Селигдара" (+2,53%). "Селигдар представил сильные результаты по РСБУ за первый квартал: выручка компании увеличилась на 61,3% года к году, прошлогодний чистый убыток в объеме 830 млн сменился чистой прибылью 2,9 миллиарда рублей", - отметил Владимир Чренов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции ВК (-3,21%), "Новатэка" (-3,01%), "Полюса" (-2,46%), "Ростелекома" (-2,21%), "Юнипро" (-1,94%). ПРОГНОЗЫ Чернов ожидает, что к завершению основной торговой сессии индекс Мосбиржи будет в диапазоне 2950-3050 пунктов. "Инвесторам, очевидно, остается ждать ответа Украины, а также возможных новых заявлений Трампа или представителей руководства ЕС по геополитическим и иным вопросам", - заключает Кожухова.
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Рынок акций России растет на новостях о дивидендах от ВТБ
Рынок акций РФ растет на фоне перемирия и новостей о дивидендах от ВТБ
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост на фоне объявленного Россией перемирия в дни празднования 80-летия Победы и новостей о дивидендах от ВТБ, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 16.27 мск рос на 0,82% до 3 030,68 пункта.
Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина.
Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,26%, до 65,63 доллара за баррель.
"Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии, тем временем, продвинулись к краткосрочным целям роста 3060 пунктов и 1175 пунктов соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков) после неожиданных новостей об объявлении временного перемирия российской стороной, а также благодаря корпоративным драйверам", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".
"Главной корпоративной новостью сегодня стал "дивидендный сюрприз" ВТБ. Совет директоров рекомендовал к выплате 25,58 рубля на акцию, что соответствует 24% дивдоходности по текущим ценам. Никто такого не ожидал, так как в данный момент, судя по последней отчетности, банк испытывает проблемы с достаточностью капитала, и сам менеджмент заявлял в пятницу, что рассматривает возможность пополнения капитала в том числе за счет дополнительной эмиссии. Если все-таки такая щедрая выплата будет, то очень возможна дополнительная эмиссия сразу после нее", - рассказал Никита Степанов из ФГ "Финам".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста - акции ВТБ (+12,79%), ЛСР (+4,01%), "Абрау Дюрсо" (+2,80%), "Газпрома" (+2,77%), "Селигдара" (+2,53%).
"Селигдар представил сильные результаты по РСБУ за первый квартал: выручка компании увеличилась на 61,3% года к году, прошлогодний чистый убыток в объеме 830 млн сменился чистой прибылью 2,9 миллиарда рублей", - отметил Владимир Чренов из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения - акции ВК (-3,21%), "Новатэка" (-3,01%), "Полюса" (-2,46%), "Ростелекома" (-2,21%), "Юнипро" (-1,94%).
Чернов ожидает, что к завершению основной торговой сессии индекс Мосбиржи будет в диапазоне 2950-3050 пунктов.
"Инвесторам, очевидно, остается ждать ответа Украины, а также возможных новых заявлений Трампа или представителей руководства ЕС по геополитическим и иным вопросам", - заключает Кожухова.
Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщили в Кремле