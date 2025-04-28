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Российский рынок акций по итогам основных торгов вырос на 0,94%
Российский рынок акций по итогам основных торгов вырос на 0,94% - 28.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций по итогам основных торгов вырос на 0,94%
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника повысился на 0,94%, следует из данных Московской биржи. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T18:56+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника повысился на 0,94%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,94%, до 3 034,3 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,19%, до 1 248,42 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,07%, до 1 157,98 пункта.
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рынки, акции, мосбиржа, ртс, российский рынок акций
Экономика, Рынки, Акции, Мосбиржа, РТС, российский рынок акций
Российский рынок акций по итогам основных торгов вырос на 0,94%
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника повысился на 0,94%
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника повысился на 0,94%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,94%, до 3 034,3 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,19%, до 1 248,42 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,07%, до 1 157,98 пункта.
Рубль днем умеренно растет против юаня на Мосбирже