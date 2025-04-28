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Российский рынок акций завершил основные торги ростом

Российский рынок акций завершил основные торги ростом - 28.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основные торги ростом

Российский рынок акций завершил основные торги понедельника ростом благодаря перемирию в честь Дня Победы и рекомендации по дивидендам ВТБ, следует из данных... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T19:25+0300

2025-04-28T19:25+0300

2025-04-28T19:25+0300

экономика

рынки

втб

мосбиржа

"бкс мир инвестиций"

наталья мильчакова

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги понедельника ростом благодаря перемирию в честь Дня Победы и рекомендации по дивидендам ВТБ, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,94%, до 3 034,3 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,19%, до 1 248,42 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,07%, до 1 157,98 пункта. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина. Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дешевел на 1,91%, до 64,54 доллара за баррель. Российский фондовый рынок, начавший торги 28 апреля в небольшом минусе, во второй половине дня развернулся вверх, комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Российский рынок акций начинает неделю в плюсе и торгуется в районе 3030 пунктов. Позитивные новости в геополитике поддерживают широкий рынок, а корпоративные события – бумаги отдельных эмитентов. В фокусе на короткой предпраздничной неделе остаются геополитические новости и данные по недельной инфляции", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая". "Несмотря на короткую неделю перед праздниками, инвесторы не спешат уходить на выходные. С открытия рынок сразу достиг уровня в 3000 пунктов и уверенно держался выше него, несмотря на разнонаправленное движение ряда акций. Весомый позитив на рынок принесли акции ВТБ, прибавлявшие в какой-то момент более 19% на решении наблюдательного совета о выплате дивидендов впервые за 4 года. Собрание акционеров группы состоится 30 июня", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". И все же самую значимую поддержку рынку оказало заявление о планируемом перемирии в период празднования Дня Победы, добавил он. ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста - акции "ВТБ" (+14,66%), "ЛСР" (+4,15%), "Абрау-Дюрсо" (+3,56%), "Магнита" (+3,28%), "Газпрома" (+3,12%). "В лидеры роста после неожиданного объявления о выплате дивидендов за 2024 год вышел ВТБ. В аутсайдерах ввиду возобновившегося в ЕС обсуждения полного отказа от газа из РФ оказался "Новатэк", - рассказала Мильчакова. В лидерах снижения - акции "Полюса" (-3,22%), "ВК" (-3,03%), "Новатэка" (-3,01%), "Ростелекома" (-2,54%), "Северстали" (-2,13%). ПРОГНОЗЫ "Мы видим, что корпоративные новости компаний снова возвращают свой вес, а фактор сохраняющейся высокой ключевой ставки все меньше смущает игроков. Сильнее новых заявлений менеджмента сейчас могут оказаться лишь новости геополитики. Прогноз по индексу Мосбиржи на 29 марта – 3000-3150 пунктов", - рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает индекс Мосбиржи 29 апреля в диапазоне 2950-3050 пунктов.

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рынки, втб, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", наталья мильчакова