https://1prime.ru/20250428/rynok-857099431.html
Российский рынок акций завершил основные торги ростом
Российский рынок акций завершил основные торги ростом - 28.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги ростом
Российский рынок акций завершил основные торги понедельника ростом благодаря перемирию в честь Дня Победы и рекомендации по дивидендам ВТБ, следует из данных... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T19:25+0300
2025-04-28T19:25+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги понедельника ростом благодаря перемирию в честь Дня Победы и рекомендации по дивидендам ВТБ, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,94%, до 3 034,3 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,19%, до 1 248,42 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,07%, до 1 157,98 пункта. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина. Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дешевел на 1,91%, до 64,54 доллара за баррель. Российский фондовый рынок, начавший торги 28 апреля в небольшом минусе, во второй половине дня развернулся вверх, комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Российский рынок акций начинает неделю в плюсе и торгуется в районе 3030 пунктов. Позитивные новости в геополитике поддерживают широкий рынок, а корпоративные события – бумаги отдельных эмитентов. В фокусе на короткой предпраздничной неделе остаются геополитические новости и данные по недельной инфляции", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая". "Несмотря на короткую неделю перед праздниками, инвесторы не спешат уходить на выходные. С открытия рынок сразу достиг уровня в 3000 пунктов и уверенно держался выше него, несмотря на разнонаправленное движение ряда акций. Весомый позитив на рынок принесли акции ВТБ, прибавлявшие в какой-то момент более 19% на решении наблюдательного совета о выплате дивидендов впервые за 4 года. Собрание акционеров группы состоится 30 июня", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". И все же самую значимую поддержку рынку оказало заявление о планируемом перемирии в период празднования Дня Победы, добавил он. ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста - акции "ВТБ" (+14,66%), "ЛСР" (+4,15%), "Абрау-Дюрсо" (+3,56%), "Магнита" (+3,28%), "Газпрома" (+3,12%). "В лидеры роста после неожиданного объявления о выплате дивидендов за 2024 год вышел ВТБ. В аутсайдерах ввиду возобновившегося в ЕС обсуждения полного отказа от газа из РФ оказался "Новатэк", - рассказала Мильчакова. В лидерах снижения - акции "Полюса" (-3,22%), "ВК" (-3,03%), "Новатэка" (-3,01%), "Ростелекома" (-2,54%), "Северстали" (-2,13%). ПРОГНОЗЫ "Мы видим, что корпоративные новости компаний снова возвращают свой вес, а фактор сохраняющейся высокой ключевой ставки все меньше смущает игроков. Сильнее новых заявлений менеджмента сейчас могут оказаться лишь новости геополитики. Прогноз по индексу Мосбиржи на 29 марта – 3000-3150 пунктов", - рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает индекс Мосбиржи 29 апреля в диапазоне 2950-3050 пунктов.
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рынки, втб, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", наталья мильчакова
Экономика, Рынки, ВТБ, Мосбиржа, "БКС Мир инвестиций", Наталья Мильчакова
Российский рынок акций завершил основные торги ростом
Российский рынок акций завершил основные торги понедельника ростом
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги понедельника ростом благодаря перемирию в честь Дня Победы и рекомендации по дивидендам ВТБ, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,94%, до 3 034,3 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,19%, до 1 248,42 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,07%, до 1 157,98 пункта.
Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина.
Российский рынок акций по итогам основных торгов вырос на 0,94%
Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дешевел на 1,91%, до 64,54 доллара за баррель.
Российский фондовый рынок, начавший торги 28 апреля в небольшом минусе, во второй половине дня развернулся вверх, комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"Российский рынок акций начинает неделю в плюсе и торгуется в районе 3030 пунктов. Позитивные новости в геополитике поддерживают широкий рынок, а корпоративные события – бумаги отдельных эмитентов. В фокусе на короткой предпраздничной неделе остаются геополитические новости и данные по недельной инфляции", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая".
"Несмотря на короткую неделю перед праздниками, инвесторы не спешат уходить на выходные. С открытия рынок сразу достиг уровня в 3000 пунктов и уверенно держался выше него, несмотря на разнонаправленное движение ряда акций. Весомый позитив на рынок принесли акции ВТБ, прибавлявшие в какой-то момент более 19% на решении наблюдательного совета о выплате дивидендов впервые за 4 года. Собрание акционеров группы состоится 30 июня", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
И все же самую значимую поддержку рынку оказало заявление о планируемом перемирии в период празднования Дня Победы, добавил он.
ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК
В лидерах роста - акции "ВТБ" (+14,66%), "ЛСР" (+4,15%), "Абрау-Дюрсо" (+3,56%), "Магнита" (+3,28%), "Газпрома" (+3,12%).
"В лидеры роста после неожиданного объявления о выплате дивидендов за 2024 год вышел ВТБ. В аутсайдерах ввиду возобновившегося в ЕС обсуждения полного отказа от газа из РФ оказался "Новатэк", - рассказала Мильчакова.
В лидерах снижения - акции "Полюса" (-3,22%), "ВК" (-3,03%), "Новатэка" (-3,01%), "Ростелекома" (-2,54%), "Северстали" (-2,13%).
"Мы видим, что корпоративные новости компаний снова возвращают свой вес, а фактор сохраняющейся высокой ключевой ставки все меньше смущает игроков. Сильнее новых заявлений менеджмента сейчас могут оказаться лишь новости геополитики. Прогноз по индексу Мосбиржи на 29 марта – 3000-3150 пунктов", - рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает индекс Мосбиржи 29 апреля в диапазоне 2950-3050 пунктов.