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"Огромное влияние". В США пришли в ужас из-за российской разработки
"Огромное влияние". В США пришли в ужас из-за российской разработки - 28.04.2025, ПРАЙМ
"Огромное влияние". В США пришли в ужас из-за российской разработки
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М представляет серьезную угрозу для Украины, так как у нее нет эффективных средств защиты, говорится в материале | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T08:35+0300
2025-04-28T08:35+0300
2025-04-28T08:35+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М представляет серьезную угрозу для Украины, так как у нее нет эффективных средств защиты, говорится в материале издания National Interest."Как только будет налажено массовое производство Ту-160М, он окажет огромное влияние на исход конфликта на Украине, поскольку у Киева нет эффективных мер противодействия бомбардировкам", — сказано в тексте публикации.В издании также заметили, что российская модернизированная версия Ту-160 обладает новой авионикой, двигателями серии НК-32 и современными системами вооружения, что дает ей стратегическое преимущество.Новый Ту-160М сохраняет все преимущества оригинальной модели, используемой в зоне Северного Военного Округа. Как "грузовой" самолет, он может нести ядерное и обычное оружие и наносить удары по целям в удаленных регионах, заключили в статье.
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россия, украина, самолет
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, самолет
"Огромное влияние". В США пришли в ужас из-за российской разработки
TNI: Украине нечего противопоставить бомбардировщику Ту-160M
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М представляет серьезную угрозу для Украины, так как у нее нет эффективных средств защиты, говорится
в материале издания National Interest.
"Как только будет налажено массовое производство Ту-160М, он окажет огромное влияние на исход конфликта на Украине, поскольку у Киева нет эффективных мер противодействия бомбардировкам", — сказано в тексте публикации.
В издании также заметили, что российская модернизированная версия Ту-160 обладает новой авионикой, двигателями серии НК-32 и современными системами вооружения, что дает ей стратегическое преимущество.
Новый Ту-160М сохраняет все преимущества оригинальной модели, используемой в зоне Северного Военного Округа. Как "грузовой" самолет, он может нести ядерное и обычное оружие и наносить удары по целям в удаленных регионах, заключили в статье.
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