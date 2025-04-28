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"Сбер" ожидает рост депозитов юрлиц в банках

"Сбер" ожидает рост депозитов юрлиц в банках - 28.04.2025, ПРАЙМ

"Сбер" ожидает рост депозитов юрлиц в банках

Сбербанк сохранил прогноз роста депозитов юрлиц в российских банках по итогам текущего года на уровне 3-5%, рост депозитов физлиц - на уровне 17-19%, следует из | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T13:35+0300

2025-04-28T13:35+0300

2025-04-28T13:35+0300

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Сбербанк сохранил прогноз роста депозитов юрлиц в российских банках по итогам текущего года на уровне 3-5%, рост депозитов физлиц - на уровне 17-19%, следует из презентации руководителя финансового блока "Сбера" Тараса Скворцова. Согласно материалам презентации, Сбербанк прогнозирует рост депозитов юрлиц в российских банках в 2025 году на уровне 3-5%, у себя "лучше сектора". Также Сбербанк прогнозирует рост депозитов физлиц в российских банках в 2025 году на уровне 17-19%, у себя "в соответствии с сектором".

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