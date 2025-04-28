https://1prime.ru/20250428/sber-857086088.html
"Сбер" ожидает рост депозитов юрлиц в банках
"Сбер" ожидает рост депозитов юрлиц в банках - 28.04.2025, ПРАЙМ
"Сбер" ожидает рост депозитов юрлиц в банках
Сбербанк сохранил прогноз роста депозитов юрлиц в российских банках по итогам текущего года на уровне 3-5%, рост депозитов физлиц - на уровне 17-19%, следует из | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T13:35+0300
2025-04-28T13:35+0300
2025-04-28T13:35+0300
экономика
банки
финансы
москва
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816061_0:0:3109:1748_1920x0_80_0_0_c7c96204fc07c2864235d33bdf978998.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Сбербанк сохранил прогноз роста депозитов юрлиц в российских банках по итогам текущего года на уровне 3-5%, рост депозитов физлиц - на уровне 17-19%, следует из презентации руководителя финансового блока "Сбера" Тараса Скворцова. Согласно материалам презентации, Сбербанк прогнозирует рост депозитов юрлиц в российских банках в 2025 году на уровне 3-5%, у себя "лучше сектора". Также Сбербанк прогнозирует рост депозитов физлиц в российских банках в 2025 году на уровне 17-19%, у себя "в соответствии с сектором".
https://1prime.ru/20250428/kredity-857076385.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3fe6ff22fe93702de2d501581038b7b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, москва, сбербанк
Экономика, Банки, Финансы, МОСКВА, Сбербанк
"Сбер" ожидает рост депозитов юрлиц в банках
"Сбер" сохранил прогноз роста депозитов юрлиц в банках в 2025 году на уровне 3-5%
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Сбербанк сохранил прогноз роста депозитов юрлиц в российских банках по итогам текущего года на уровне 3-5%, рост депозитов физлиц - на уровне 17-19%, следует из презентации руководителя финансового блока "Сбера" Тараса Скворцова.
Согласно материалам презентации, Сбербанк прогнозирует рост депозитов юрлиц в российских банках в 2025 году на уровне 3-5%, у себя "лучше сектора". Также Сбербанк прогнозирует рост депозитов физлиц в российских банках в 2025 году на уровне 17-19%, у себя "в соответствии с сектором".
Сбербанк сократил кредиты физлицам по МСФО