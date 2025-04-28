Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Наименее худший исход". На Западе предложили радикальный план по Украине - 28.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250428/sdelka-857076066.html
"Наименее худший исход". На Западе предложили радикальный план по Украине
"Наименее худший исход". На Западе предложили радикальный план по Украине - 28.04.2025, ПРАЙМ
"Наименее худший исход". На Западе предложили радикальный план по Украине
Государствам ЕС необходимо согласиться на сделку президента США Дональда Трампа по завершению украинского конфликта. Об этом говорится в материале издания... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T10:09+0300
2025-04-28T10:09+0300
политика
украина
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8754bbad02dfa93bb01dc0d2e48dd0cd.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Государствам ЕС необходимо согласиться на сделку президента США Дональда Трампа по завершению украинского конфликта. Об этом говорится в материале издания Unherd."Эту сделку нужно принять. Из всех возможных плохих исходов она — наименее худшая", — сказано в публикации.Автор материала также отметил, что Украина не может изменить ситуацию самостоятельно, так как ее союзники не предоставляют ей достаточной поддержки.Ранее глава Белого дома раскритиковал Владимира Зеленского за отказ обсуждать вопрос об уступке территорий, указывая на негативное влияние его заявлений о Крыме на переговоры с Россией.
https://1prime.ru/20250428/ukraina-857074442.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_84800a305fbfdf9a75224f1504f680d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД
10:09 28.04.2025
 
"Наименее худший исход". На Западе предложили радикальный план по Украине

Unherd: европейские страны должны согласиться со сделкой Трампа по Украине

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Государствам ЕС необходимо согласиться на сделку президента США Дональда Трампа по завершению украинского конфликта. Об этом говорится в материале издания Unherd.
"Эту сделку нужно принять. Из всех возможных плохих исходов она — наименее худшая", — сказано в публикации.
Автор материала также отметил, что Украина не может изменить ситуацию самостоятельно, так как ее союзники не предоставляют ей достаточной поддержки.
Ранее глава Белого дома раскритиковал Владимира Зеленского за отказ обсуждать вопрос об уступке территорий, указывая на негативное влияние его заявлений о Крыме на переговоры с Россией.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
"Америка ушла". Бывший МИД Украины сделал мрачный прогноз для страны
09:14
 
ПолитикаУКРАИНАЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала