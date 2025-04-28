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"Наименее худший исход". На Западе предложили радикальный план по Украине
"Наименее худший исход". На Западе предложили радикальный план по Украине - 28.04.2025, ПРАЙМ
"Наименее худший исход". На Западе предложили радикальный план по Украине
Государствам ЕС необходимо согласиться на сделку президента США Дональда Трампа по завершению украинского конфликта. Об этом говорится в материале издания... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T10:09+0300
2025-04-28T10:09+0300
2025-04-28T10:09+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Государствам ЕС необходимо согласиться на сделку президента США Дональда Трампа по завершению украинского конфликта. Об этом говорится в материале издания Unherd."Эту сделку нужно принять. Из всех возможных плохих исходов она — наименее худшая", — сказано в публикации.Автор материала также отметил, что Украина не может изменить ситуацию самостоятельно, так как ее союзники не предоставляют ей достаточной поддержки.Ранее глава Белого дома раскритиковал Владимира Зеленского за отказ обсуждать вопрос об уступке территорий, указывая на негативное влияние его заявлений о Крыме на переговоры с Россией.
https://1prime.ru/20250428/ukraina-857074442.html
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украина, запад
"Наименее худший исход". На Западе предложили радикальный план по Украине
Unherd: европейские страны должны согласиться со сделкой Трампа по Украине
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ.
Государствам ЕС необходимо согласиться на сделку президента США Дональда Трампа по завершению украинского конфликта. Об этом говорится в материале издания Unherd
.
"Эту сделку нужно принять. Из всех возможных плохих исходов она — наименее худшая", — сказано в публикации.
Автор материала также отметил, что Украина не может изменить ситуацию самостоятельно, так как ее союзники не предоставляют ей достаточной поддержки.
Ранее глава Белого дома раскритиковал Владимира Зеленского за отказ обсуждать вопрос об уступке территорий, указывая на негативное влияние его заявлений о Крыме на переговоры с Россией.
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