Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия и Франция подписали сделку по истребителям Rafale Marine - 28.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250428/sdelka-857085606.html
Индия и Франция подписали сделку по истребителям Rafale Marine
Индия и Франция подписали сделку по истребителям Rafale Marine - 28.04.2025, ПРАЙМ
Индия и Франция подписали сделку по истребителям Rafale Marine
Индия и Франция подписали сделку о покупке 26 самолетов Rafale Marine на сумму 630 миллиардов рупий (7,3 миллиарда долларов), сообщила пресс-служба ВМС Индии. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T13:28+0300
2025-04-28T13:28+0300
вооружения
индия
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1a/847723025_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_2646fb66acf51e9f645023d33b47f313.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – ПРАЙМ. Индия и Франция подписали сделку о покупке 26 самолетов Rafale Marine на сумму 630 миллиардов рупий (7,3 миллиарда долларов), сообщила пресс-служба ВМС Индии. На церемонии подписания свои страны представляли посол Франции в Индии Тьерри Мату и замминистра обороны Индии Раджеш Кумар Сингх. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню и глава минобороны Индии Раджнатх Сингх приняли участие в церемонии виртуально. Ранее сообщалось, что министр обороны Франции должен был лично присутствовать на подписании, но ему пришлось отменить визит по личным обстоятельствам. Власти Индии в начале апреля одобрили сделку, согласно которой ВМС Индии получат 22 одноместных и 4 двухместных самолета Rafale Marine, а также комплексный пакет услуг по техническому обслуживанию парка самолетов, материально-технической поддержке, обучению персонала и производству отечественных комплектующих в Индии. Самолеты Rafale Marine предназначены для развертывания на авианосцах Индии, ожидается, что они значительно усилят военно-воздушную мощь ВМС. Истребители будут доработаны в соответствии с требованиями Индии и будут использоваться на индийских авианосцах Vikramaditya и Vikrant, заменив стареющий флот МиГ-29К. Отмечается, что французские палубные истребители приобретаются в качестве временного решения до завершения разработки индийского истребителя. Ожидается, что первую партию самолетов Индия получит к концу 2029 года, а все истребители будут введены в строй к 2031 году. ВВС Индии уже эксплуатируют парк из 36 самолетов Rafale, приобретенных в рамках отдельной сделки, подписанной в 2016 году. Эти самолеты базируются на базах ВВС в Амбале и Хасимаре.
https://1prime.ru/20240829/istrebiteli-851215318.html
индия
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1a/847723025_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_bcdc6f28b09a2faa3c3ee2eadee5fa45.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индия, франция
Вооружения, ИНДИЯ, ФРАНЦИЯ
13:28 28.04.2025
 
Индия и Франция подписали сделку по истребителям Rafale Marine

Индия и Франция подписали сделку о покупке самолетов Rafale Marine на $7,3 млрд

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Rafale
Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Rafale - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – ПРАЙМ. Индия и Франция подписали сделку о покупке 26 самолетов Rafale Marine на сумму 630 миллиардов рупий (7,3 миллиарда долларов), сообщила пресс-служба ВМС Индии.
На церемонии подписания свои страны представляли посол Франции в Индии Тьерри Мату и замминистра обороны Индии Раджеш Кумар Сингх. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню и глава минобороны Индии Раджнатх Сингх приняли участие в церемонии виртуально.
Ранее сообщалось, что министр обороны Франции должен был лично присутствовать на подписании, но ему пришлось отменить визит по личным обстоятельствам.
Власти Индии в начале апреля одобрили сделку, согласно которой ВМС Индии получат 22 одноместных и 4 двухместных самолета Rafale Marine, а также комплексный пакет услуг по техническому обслуживанию парка самолетов, материально-технической поддержке, обучению персонала и производству отечественных комплектующих в Индии.
Самолеты Rafale Marine предназначены для развертывания на авианосцах Индии, ожидается, что они значительно усилят военно-воздушную мощь ВМС. Истребители будут доработаны в соответствии с требованиями Индии и будут использоваться на индийских авианосцах Vikramaditya и Vikrant, заменив стареющий флот МиГ-29К. Отмечается, что французские палубные истребители приобретаются в качестве временного решения до завершения разработки индийского истребителя.
Ожидается, что первую партию самолетов Индия получит к концу 2029 года, а все истребители будут введены в строй к 2031 году.
ВВС Индии уже эксплуатируют парк из 36 самолетов Rafale, приобретенных в рамках отдельной сделки, подписанной в 2016 году. Эти самолеты базируются на базах ВВС в Амбале и Хасимаре.
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич назвал причину покупки Сербией истребителей Rafale у Франции
29 августа 2024, 23:46
 
ВооруженияИНДИЯФРАНЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала