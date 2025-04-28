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Индия и Франция подписали сделку по истребителям Rafale Marine

Индия и Франция подписали сделку по истребителям Rafale Marine - 28.04.2025, ПРАЙМ

Индия и Франция подписали сделку по истребителям Rafale Marine

Индия и Франция подписали сделку о покупке 26 самолетов Rafale Marine на сумму 630 миллиардов рупий (7,3 миллиарда долларов), сообщила пресс-служба ВМС Индии. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T13:28+0300

2025-04-28T13:28+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – ПРАЙМ. Индия и Франция подписали сделку о покупке 26 самолетов Rafale Marine на сумму 630 миллиардов рупий (7,3 миллиарда долларов), сообщила пресс-служба ВМС Индии. На церемонии подписания свои страны представляли посол Франции в Индии Тьерри Мату и замминистра обороны Индии Раджеш Кумар Сингх. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню и глава минобороны Индии Раджнатх Сингх приняли участие в церемонии виртуально. Ранее сообщалось, что министр обороны Франции должен был лично присутствовать на подписании, но ему пришлось отменить визит по личным обстоятельствам. Власти Индии в начале апреля одобрили сделку, согласно которой ВМС Индии получат 22 одноместных и 4 двухместных самолета Rafale Marine, а также комплексный пакет услуг по техническому обслуживанию парка самолетов, материально-технической поддержке, обучению персонала и производству отечественных комплектующих в Индии. Самолеты Rafale Marine предназначены для развертывания на авианосцах Индии, ожидается, что они значительно усилят военно-воздушную мощь ВМС. Истребители будут доработаны в соответствии с требованиями Индии и будут использоваться на индийских авианосцах Vikramaditya и Vikrant, заменив стареющий флот МиГ-29К. Отмечается, что французские палубные истребители приобретаются в качестве временного решения до завершения разработки индийского истребителя. Ожидается, что первую партию самолетов Индия получит к концу 2029 года, а все истребители будут введены в строй к 2031 году. ВВС Индии уже эксплуатируют парк из 36 самолетов Rafale, приобретенных в рамках отдельной сделки, подписанной в 2016 году. Эти самолеты базируются на базах ВВС в Амбале и Хасимаре.

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