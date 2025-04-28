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США намерены заключить торговую сделку с Индией в числе первых - 28.04.2025, ПРАЙМ
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США намерены заключить торговую сделку с Индией в числе первых
США намерены заключить торговую сделку с Индией в числе первых - 28.04.2025, ПРАЙМ
США намерены заключить торговую сделку с Индией в числе первых
Торговая сделка с Индией станет одной из первых, подписанных администрацией президента США Дональда Трампа, заявил министр финансов Скотт Бессент. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T19:09+0300
2025-04-28T19:09+0300
экономика
индия
сша
скотт бессент
дональд трамп
пошлины
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ВАШИНГТОН, 28 апр - ПРАЙМ. Торговая сделка с Индией станет одной из первых, подписанных администрацией президента США Дональда Трампа, заявил министр финансов Скотт Бессент. "Полагаю, что соглашение с Индией станет одной из первых торговых сделок, которые мы подпишем", - сказал Бессент в интервью телеканалу CNBC. Он отметил, что вице-президент Джей Ди Вэнс посетил Индию на прошлой неделе и заявил о существенном прогрессе в переговорах по заключению торгового соглашения. США также ведут переговоры с другими партнерами в Азии, добавил министр финансов. "Я уже упоминал, что переговоры с Кореей прошли очень хорошо, также переговоры с нашими японскими союзниками были очень содержательными", - сказал он. Ранее Вэнс заявил в ходе визита в Индию, что Вашингтон и Нью-Дели договорились о базовых принципах будущей торговой сделки. Вэнс также отметил, что США намерены содействовать Индии в освоении её значительных природных ресурсов, включая морские запасы природного газа и критически важные минералы. По данным источников агентства Блумберг, сделка США и Индии затрагивает как торговлю товарами, так и услугами. США являются крупнейшим торговым партнером Индии. Переговоры о заключении двустороннего торгового соглашения между странами начались еще до введения в апреле президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении торговых партнеров США. В частности, пошлина в отношении импорта из Индии составила 26%.
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индия, сша, скотт бессент, дональд трамп, пошлины
Экономика, ИНДИЯ, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп, пошлины
19:09 28.04.2025
 
США намерены заключить торговую сделку с Индией в числе первых

Бессент: торговая сделка с Индией будет в числе первых, заключенных США

© AFP / Mladen Antonov Министерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© AFP / Mladen Antonov
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ВАШИНГТОН, 28 апр - ПРАЙМ. Торговая сделка с Индией станет одной из первых, подписанных администрацией президента США Дональда Трампа, заявил министр финансов Скотт Бессент.
"Полагаю, что соглашение с Индией станет одной из первых торговых сделок, которые мы подпишем", - сказал Бессент в интервью телеканалу CNBC.
Он отметил, что вице-президент Джей Ди Вэнс посетил Индию на прошлой неделе и заявил о существенном прогрессе в переговорах по заключению торгового соглашения.
%Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
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США также ведут переговоры с другими партнерами в Азии, добавил министр финансов.
"Я уже упоминал, что переговоры с Кореей прошли очень хорошо, также переговоры с нашими японскими союзниками были очень содержательными", - сказал он.
Ранее Вэнс заявил в ходе визита в Индию, что Вашингтон и Нью-Дели договорились о базовых принципах будущей торговой сделки. Вэнс также отметил, что США намерены содействовать Индии в освоении её значительных природных ресурсов, включая морские запасы природного газа и критически важные минералы. По данным источников агентства Блумберг, сделка США и Индии затрагивает как торговлю товарами, так и услугами.
США являются крупнейшим торговым партнером Индии. Переговоры о заключении двустороннего торгового соглашения между странами начались еще до введения в апреле президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении торговых партнеров США. В частности, пошлина в отношении импорта из Индии составила 26%.
 
ЭкономикаИНДИЯСШАСкотт БессентДональд Трамппошлины
 
 
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