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США намерены заключить торговую сделку с Индией в числе первых

США намерены заключить торговую сделку с Индией в числе первых - 28.04.2025, ПРАЙМ

США намерены заключить торговую сделку с Индией в числе первых

Торговая сделка с Индией станет одной из первых, подписанных администрацией президента США Дональда Трампа, заявил министр финансов Скотт Бессент. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T19:09+0300

2025-04-28T19:09+0300

2025-04-28T19:09+0300

экономика

индия

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скотт бессент

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пошлины

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ВАШИНГТОН, 28 апр - ПРАЙМ. Торговая сделка с Индией станет одной из первых, подписанных администрацией президента США Дональда Трампа, заявил министр финансов Скотт Бессент. "Полагаю, что соглашение с Индией станет одной из первых торговых сделок, которые мы подпишем", - сказал Бессент в интервью телеканалу CNBC. Он отметил, что вице-президент Джей Ди Вэнс посетил Индию на прошлой неделе и заявил о существенном прогрессе в переговорах по заключению торгового соглашения. США также ведут переговоры с другими партнерами в Азии, добавил министр финансов. "Я уже упоминал, что переговоры с Кореей прошли очень хорошо, также переговоры с нашими японскими союзниками были очень содержательными", - сказал он. Ранее Вэнс заявил в ходе визита в Индию, что Вашингтон и Нью-Дели договорились о базовых принципах будущей торговой сделки. Вэнс также отметил, что США намерены содействовать Индии в освоении её значительных природных ресурсов, включая морские запасы природного газа и критически важные минералы. По данным источников агентства Блумберг, сделка США и Индии затрагивает как торговлю товарами, так и услугами. США являются крупнейшим торговым партнером Индии. Переговоры о заключении двустороннего торгового соглашения между странами начались еще до введения в апреле президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении торговых партнеров США. В частности, пошлина в отношении импорта из Индии составила 26%.

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индия, сша, скотт бессент, дональд трамп, пошлины