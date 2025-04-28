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Штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками выросли втрое - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками выросли втрое
Штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками выросли втрое - 28.04.2025, ПРАЙМ
Штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками выросли втрое
Штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками выросли втрое, с 10 до 30 тысяч рублей, сообщает газета "Известия". | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T04:20+0300
2025-04-28T04:20+0300
бизнес
общество
москва
совет федерации
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками выросли втрое, с 10 до 30 тысяч рублей, сообщает газета "Известия". "Штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками выросли втрое: с 10 до 30 тысяч рублей, узнали "Известия". Кикшеринговые компании ввели такие санкции с 28 апреля. Следующим шагом станет идентификация водителей этих транспортных средств через "Госуслуги". В Совете Федерации считают увеличение штрафов оправданной мерой. Эксперты же говорят, что следует ужесточить наказание и за поездку на электросамокате вдвоем", - пишет издание. Газета отмечает, что допустивший ребенка к управлению самокатом взрослый лишится своего аккаунта в кикшеринговом сервисе, а также ему выпишут штраф за нарушение. "Цель повышенного штрафа - донести в первую очередь до родителей, что катание детей на самокате категорически запрещено, и нельзя это поощрять. К сожалению, часто именно взрослые не видят в этом "ничего такого" и сами арендуют детям самокаты. Угроза наказания рублем должна повлиять на родителей, чтобы они строже следили за детьми и не допускали их к шеринговым самокатам", - приводит издание слова представителя кикшеринговой компании.
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бизнес, общество , москва, совет федерации
Бизнес, Общество , МОСКВА, Совет Федерации
04:20 28.04.2025
 
Штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками выросли втрое

"Известия": штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками выросли втрое

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками выросли втрое, с 10 до 30 тысяч рублей, сообщает газета "Известия".
"Штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками выросли втрое: с 10 до 30 тысяч рублей, узнали "Известия". Кикшеринговые компании ввели такие санкции с 28 апреля. Следующим шагом станет идентификация водителей этих транспортных средств через "Госуслуги". В Совете Федерации считают увеличение штрафов оправданной мерой. Эксперты же говорят, что следует ужесточить наказание и за поездку на электросамокате вдвоем", - пишет издание.
Газета отмечает, что допустивший ребенка к управлению самокатом взрослый лишится своего аккаунта в кикшеринговом сервисе, а также ему выпишут штраф за нарушение.
"Цель повышенного штрафа - донести в первую очередь до родителей, что катание детей на самокате категорически запрещено, и нельзя это поощрять. К сожалению, часто именно взрослые не видят в этом "ничего такого" и сами арендуют детям самокаты. Угроза наказания рублем должна повлиять на родителей, чтобы они строже следили за детьми и не допускали их к шеринговым самокатам", - приводит издание слова представителя кикшеринговой компании.
 
БизнесОбществоМОСКВАСовет Федерации
 
 
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